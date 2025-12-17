蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

蘋果加入AI自研晶片戰局，攜手博通打造首款自家AI晶片「Baltra」，傳出將於2027年開始部署建置搭載自研晶片的AI伺服器，衝刺人工智慧應用，並讓Apple Intelligence服務再進化，藉此帶動iPhone、iPad、MacBook等終端硬體裝置銷量，主力供應商鴻海（2317）集團有望受惠。

外電報導，蘋果自研AI伺服器晶片「Baltra」預計將用於AI推論，並於2027年實際部署。據悉，該晶片將採用台積電（2330）3奈米N3E製程，設計工作預期在約一年內完成。

外媒分析，蘋果現階段不打算自行訓練大型AI模型，因為蘋果已與Google達成協議，將部署一款經客製化、參數規模達3兆的Gemini AI模型，作為雲端Apple Intelligence的核心。因此，蘋果AI伺服器晶片「Baltra」主要會用來滿足其極為龐大的AI推論需求。

蘋果在自研AI晶片開發穩步推進，今年10月下旬宣布，位在美國德州休士頓工廠提前投產，並開始生產人工智慧伺服器，以支持川普美國製造政策與Apple Intelligence的服務。

業界看好，隨著蘋果將Apple Intelligence各項AI功能陸續導入在iPhone新機中，相關功能預估隨iOS版本更新日趨多元化，未來iPhone的AI功能只會有增無減，需要更多AI伺服器支援。

法人指出，雖然蘋果採購的AI伺服器數量，遠不及輝達或四大雲端服務供應商（CSP）的資料中心，但蘋果目前仍是鴻海第一大客戶，而且鴻海身為iPhone最大組裝廠，穩坐個人終端裝置出貨龍頭，現在鴻海在蘋果雲端伺服器上也成為主力供應商，掌握雲端與終端兩大優勢，與蘋果合作關係將更穩固。

鴻海集團AI伺服器訂單橫跨輝達及ASIC伺服器兩大陣營。鴻海董事長劉揚偉先前表示，不論GPU或ASIC伺服器，鴻海都會提供，因為集團累積豐富的生產經驗，明年AI業界新平台持續百花齊放，鴻海會依照客戶需求，提供對應的解決方案。

鴻海在各AI平台的市占率都超過四成，2026年的ASIC伺服器維持高速或是翻倍成長。至於市場預估GPU與ASIC占比約8：2，鴻海也會趨近這個比率。