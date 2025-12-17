快訊

相對論／兩任海基會長過招…高孔廉vs.羅文嘉 光譜兩端迸火花

市場期待美光財報點亮 AI

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

美光台北時間明（18）日凌晨發布上季財報與展望前夕，網路先流傳SK海力士內部看旺市況的好消息，為記憶體族群搶先注入多頭強心針。近期AI泡沫化憂慮四起，市場期盼，在AI時代扮演要角的美光能釋出更多喜訊，「用『美光』再度為AI點亮明燈」。

業界認為，美光本次財報會議至少有五大觀察重點，包括AI記憶體需求的真實強度、高頻寬記憶體（HBM）產能排擠效應對整體記憶體供需的影響等。

業界說明，美光之所以被賦予「風向球」角色，關鍵在於其站在AI供應鏈更上游，出貨與接單能直接反映AI運算對記憶體的真實需求，是第一個觀察重點。

其次，市場聚焦HBM對獲利結構的拉抬效果，由於HBM已成為記憶體產業毛利率最高的產品線，美光能否透過先進HBM產品持續拉升整體毛利，被視為在AI時代能否維持「高品質成長」的關鍵。

第三是HBM產能排擠效應對整體記憶體供需的影響。業界點出，隨著原廠資源與資本支出持續向HBM傾斜，是否進一步壓縮傳統DRAM與NAND晶片供給，進而強化整體報價走勢。

第四是企業級固態硬碟（eSSD）出貨動能，主因隨著AI伺服器對高容量、高效能儲存需求同步攀升，eSSD已成為美光在AI布局的第二個成長引擎。

最後是美光對未來記憶體需求與報價走勢看法，在博通、甲骨文法說未能全面提振市場信心之際，市場期待美光能釋出更具體的需求能見度，為近期略顯黯淡的AI族群提振精神。

業界強調，若美光能以財報數據與前瞻指引重新穩定市場信心，將有助AI族群走出短線陰霾，成為本周科技股的重要定錨。

