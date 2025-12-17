網傳 SK 海力士內部看記憶體缺貨 2028年才有解

網路流傳一份南韓記憶體大廠SK海力士內部分析市況的文件，內容直指全球記憶體供需失衡恐延續至2028年，時間點不僅比市場預期更長，也明顯比外資先前研判「供應緊張持續到2027年首季」更嚴峻。

對於網路流傳文件，SK海力士昨（16）日表示，對該內容不予置評。據了解，已有wccftech等科技網路媒體陸續轉載報導。業界分析，若相關文件屬實，意味記憶體缺貨態勢比外界想像更嚴重，價格漲勢將比預期更長，台廠中，南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、群聯（8299）等相關記憶體廠享有更長久的漲價紅利，受惠大。

就產業結構面來看，顯示記憶體產業本波景氣循環並非短線上升循環，而是進入由AI驅動的長周期結構性上行。

網傳SK海力士內部看記憶體市況

網路流傳SK海力士內部分析市況的文件指出，AI需求爆發，正成為推動本輪記憶體「超級周期」的核心動力，預期AI伺服器在整體伺服器市場占比，將自2025年的38%，快速攀升至2030年的53%，成為資料中心投資的主流配置，並推升伺服器端DRAM需求可望勁揚約24%，大幅抬升整體記憶體需求曲線。

業界分析，與過去記憶體景氣主要仰賴終端出貨量不同，AI伺服器與高效能運算（HPC）應用崛起，顯著拉高單機記憶體容量需求，使得需求結構出現質變，即便整體設備出貨成長有限，對DRAM與NAND晶片實際需求持續放大，形成長期支撐。

供應端方面，相關流出文件點出，產能擴張周期過長，才是供給持續吃緊的根本限制，因為新建DRAM工廠，從動工、設備進駐到良率穩定量產需要數年，即使相關投資陸續啟動，新增有效產能最快也要到2028年才有機會釋放，難以在短期內緩解市場缺口。

此外，透過既有產線進行技術轉換，同樣存在高度門檻，無論是DDR4轉向DDR5，或是將NAND晶片產線調整為DRAM生產，都涉及複雜的製程與設備調整，轉換期長且風險高，使供應彈性受限，無法快速回應需求成長。

相較外資原先估計記憶體供應緊張將於2027年初告一段落，SK海力士內部文件顯示缺口恐延續至2028年，意味漲價循環可能拉長為多年行情，而非單一年度反彈。

台灣記憶體廠對產業後市樂觀，南亞科看好本季毛利率有望續增，總經理李培瑛更喊出：「明年將是不錯的一年」的樂觀展望，主要受惠AI應用帶動高階記憶體需求成長，以及原廠持續縮減傳統世代DRAM供給，使市場維持供不應求格局。