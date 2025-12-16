快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科拿下天下永續公民獎等三大獎肯定。圖／聯發科提供
聯發科今日宣布獲天下雜誌集團肯定，一舉拿下天下永續公民獎、 天下人才永續獎及友善家庭職場獎三大獎。聯發科表示，展望未來，持續以本業優勢創造更大影響力，為社會、產業與環境共創美好未來。

聯發年去年重大成就包括去年因採購需求帶動台灣供應鏈創造新台幣4859億元產值，及6.34萬個供應鏈員工就業機會；偕同供應鏈夥伴達到低碳淨零目標；透過「新任主管培訓計畫」，提升主管「敢於帶人、善於領導」的能力與信心；以「共育未來力」為核心，打造友善家庭職場，讓員工在照顧全家人的同時也不忘自我價值；以教育扎根與社會參與，加速科技平權，縮短城鄉、性別、世代落差。

聯發科表示，公司持續推動人才永續，致力打造兼容並進、共融的環境，讓每位員工都能充分發揮潛能，並在多元的職場文化中成長。

聯發科學習暨領導力發展處處長徐慧純表示：「人才是聯發科永續成長的基石。公司透過完善的培訓與發展制度，讓同仁在專業與領導力上共同成長，也設計有感的員工體驗，協助大家在追求事業成功的同時，擁抱美好生活。」

聯發科 職場 家庭

相關新聞

網路犯罪出現5項變化 趨勢科技：Agentic AI推動網路犯罪模式劇變

資安大廠趨勢科技指出，AI代理（Agentic AI）的出現徹底改變了網路犯罪模式，它不僅能負責原先需要攻擊者親自處理的...

汎銓切入矽光子測試設備 主攻量產端與品質驗證使用

材料分析（MA）大廠汎銓董事長柳紀綸今日主持法說會宣布，因應主要客戶對矽光子開發迫切需求，汎銓除提供專業矽光子檢測服務外...

筆電鍵盤大廠精元人事異動 總經理由副總羅逸升任

筆電鍵盤大廠精元（2387）16日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總經理，新人事令預計2026年1月1日生效。

富智康前進CES 2026 演進版 HPC 平台加速軟體定義汽車布局

鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展CES 2026。以「驅動智慧移...

汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

汎銓（6830）於今日召開法說會，董事長柳紀綸親上第一線談營運展望，並看好明年四大成長動力。

輝達宣布收購SchedMD 強化開源AI布局

晶片設計大廠輝達（Nvidia）今天表示，已收購AI軟體公司SchedMD。輝達正擴大發展開源技術，並強化對人工智慧（A...

