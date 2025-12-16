聯發科拿下天下永續公民獎等三大獎肯定
聯發科今日宣布獲天下雜誌集團肯定，一舉拿下天下永續公民獎、 天下人才永續獎及友善家庭職場獎三大獎。聯發科表示，展望未來，持續以本業優勢創造更大影響力，為社會、產業與環境共創美好未來。
聯發年去年重大成就包括去年因採購需求帶動台灣供應鏈創造新台幣4859億元產值，及6.34萬個供應鏈員工就業機會；偕同供應鏈夥伴達到低碳淨零目標；透過「新任主管培訓計畫」，提升主管「敢於帶人、善於領導」的能力與信心；以「共育未來力」為核心，打造友善家庭職場，讓員工在照顧全家人的同時也不忘自我價值；以教育扎根與社會參與，加速科技平權，縮短城鄉、性別、世代落差。
聯發科表示，公司持續推動人才永續，致力打造兼容並進、共融的環境，讓每位員工都能充分發揮潛能，並在多元的職場文化中成長。
聯發科學習暨領導力發展處處長徐慧純表示：「人才是聯發科永續成長的基石。公司透過完善的培訓與發展制度，讓同仁在專業與領導力上共同成長，也設計有感的員工體驗，協助大家在追求事業成功的同時，擁抱美好生活。」
