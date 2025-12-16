快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

崇越攜手清華半導體學院 深化產學鏈結、厚植台灣半導體人才

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越董事長翁重良（左）捐贈三座半導體模型，提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。由清華半導體學院院長林本堅代表受贈。圖／崇越提供
崇越董事長翁重良（左）捐贈三座半導體模型，提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。由清華半導體學院院長林本堅代表受贈。圖／崇越提供

為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，崇越今（16）日於台北內湖總部捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院，協助教學展示與研究推廣。同時，由崇越董事長潘重良與清華半導體研究學院院長─被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。

半導體是國家戰略產業，而人才更是維持競爭力的關鍵。清華半導體學院院長林本堅指出，清華半導體學院整合清華教學與研究資源，以打造「國際領先的半導體研究重鎮」為目標。面對全球半導體技術快速迭代、跨領域整合與供應鏈競爭升高，此次攜手崇越科技，有助加速推動產學協作，增強台灣在先進製程與材料領域的人才與研究能量。

林本堅以突破性「浸潤式微影技術」享譽國際，將曝光介質從乾式微影的「空氣」，改以「純水」取代，突破解析度極限，使摩爾定律在45奈米世代後得以延續。崇越科技亦參與了這場浸潤式微影技術革命，因應客戶製程需求，與客戶、日本信越化學三方合作，從材料端著手，精準調校純水在光阻表面的接觸角、控制光阻的表面張力、優化防水層的特性，並降低浸潤製程中可能造成的離子遷移與缺陷問題，最終成功開發出可支援浸潤式微影量產的光阻材料。潘重良分享說：「半導體材料雖然微小，但往往是推進一個製程世代、甚至改寫技術路線的關鍵。」

未來5年，崇越預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。

崇越捐贈的三座半導體模型，將提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。三座模型呈現晶圓廠實際設計的立體架構；以及各項廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等；並透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、CMP、離子植入等主要製程設備，有助學生與參訪者更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂表示，此次捐贈的半導體模型，展現崇越多年深耕半導體材料、設備及廠務系統的實務經驗。未來崇越科技將持續透過教育支持、技術合作與研發投入善盡企業社會責任，期望與清華半導體學院共同培育更多優秀半導體人才、創造永續價值。

半導體 崇越科技 董事長 研發

延伸閱讀

圖像Gen AI生成結果不侵權？英國Getty Images v. Stability AI案初步判決出爐

世界日報社論／川普放寬H200 將使中國AI大幅提升

看羅唯仁回鍋英特爾 林本堅：只是1個人影響不大

林本堅示警：搶建半導體自主供應鏈 人才缺口恐擴大15倍

相關新聞

網路犯罪出現5項變化 趨勢科技：Agentic AI推動網路犯罪模式劇變

資安大廠趨勢科技指出，AI代理（Agentic AI）的出現徹底改變了網路犯罪模式，它不僅能負責原先需要攻擊者親自處理的...

汎銓切入矽光子測試設備 主攻量產端與品質驗證使用

材料分析（MA）大廠汎銓董事長柳紀綸今日主持法說會宣布，因應主要客戶對矽光子開發迫切需求，汎銓除提供專業矽光子檢測服務外...

筆電鍵盤大廠精元人事異動 總經理由副總羅逸升任

筆電鍵盤大廠精元（2387）16日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總經理，新人事令預計2026年1月1日生效。

富智康前進CES 2026 演進版 HPC 平台加速軟體定義汽車布局

鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展CES 2026。以「驅動智慧移...

汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

汎銓（6830）於今日召開法說會，董事長柳紀綸親上第一線談營運展望，並看好明年四大成長動力。

輝達宣布收購SchedMD 強化開源AI布局

晶片設計大廠輝達（Nvidia）今天表示，已收購AI軟體公司SchedMD。輝達正擴大發展開源技術，並強化對人工智慧（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。