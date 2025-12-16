快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

翁啟惠：台灣擁有3大珍貴條件 生技應從製造邁向創造

中央社／ 台北16日電

生策會會長翁啟惠表示，台灣有全球少見的AI晶片製造能力、醫療服務品質，以及全民健保累積的臨床數據等3項全球少見的珍貴條件，是發展AI生技與智慧醫療的基礎；台灣生技產業正站在關鍵轉捩點，應從「台灣製造」邁向「台灣創造」。

生策會今天舉辦會員大會，原本預定進行第8屆理監事改選並選出新會長，不過依據法規，改選須於任期屆滿後一個月內辦理，生策會將另擇期程進行。

翁啟惠今天出席生策會會員大會致詞時表示，台灣具備3項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的AI晶片製造能力、連續多年名列世界第一的醫療服務品質，及全民健保累積的完整臨床數據，這3個特殊條件為發展AI生技產業奠定堅實基礎，也使台灣推動AI生技與智慧醫療領域，擁有其他國家難以複製的優勢。

他指出，台灣生技產業正站在結構升級的關鍵轉捩點，期待台灣生醫產業能從「台灣製造」走向「台灣創造」，成功整合AI、生技、醫療與創新能力，在政府政策引導下開創下一波產業成長，帶動台灣產業全面轉型，走向新的發展曲線。

翁啟惠說，生策會是由夥伴會員組成，也是醫界、科技界及生醫產業的核心力量，未來更將結合金融與政府政策方向，建構大健康產業生態鏈，推動智慧醫療及生技產品落地、拓展國際市場，讓國人更健康，國家更強大，讓世界擁抱台灣，助力政府實現「健康台灣」的國家願景

展望2026年，翁啟惠表示，生策會各項工作任務已啟動，持續從政策法規、產業合作、國際鏈結、政府協作4大面向，回應產業創新的需求與挑戰，推動跨領域研發與應用，以加速台灣生醫與科技產業走向國際舞台。

生技產業 生策會 AI 翁啟惠 科技 晶片 願景 生態

延伸閱讀

作弊夫妻檔？宜蘭礁溪溫泉馬拉松爆代跑 均禁賽1年追回獎項

世界日報社論／川普放寬H200 將使中國AI大幅提升

意法半導體衝星鏈晶片

台積電2奈米產能太滿 超微轉向 傳要下單三星 評估結果明年元月出爐

相關新聞

網路犯罪出現5項變化 趨勢科技：Agentic AI推動網路犯罪模式劇變

資安大廠趨勢科技指出，AI代理（Agentic AI）的出現徹底改變了網路犯罪模式，它不僅能負責原先需要攻擊者親自處理的...

汎銓切入矽光子測試設備 主攻量產端與品質驗證使用

材料分析（MA）大廠汎銓董事長柳紀綸今日主持法說會宣布，因應主要客戶對矽光子開發迫切需求，汎銓除提供專業矽光子檢測服務外...

筆電鍵盤大廠精元人事異動 總經理由副總羅逸升任

筆電鍵盤大廠精元（2387）16日公告總經理異動，由副總經理羅逸升任總經理，新人事令預計2026年1月1日生效。

富智康前進CES 2026 演進版 HPC 平台加速軟體定義汽車布局

鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展CES 2026。以「驅動智慧移...

汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

汎銓（6830）於今日召開法說會，董事長柳紀綸親上第一線談營運展望，並看好明年四大成長動力。

輝達宣布收購SchedMD 強化開源AI布局

晶片設計大廠輝達（Nvidia）今天表示，已收購AI軟體公司SchedMD。輝達正擴大發展開源技術，並強化對人工智慧（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。