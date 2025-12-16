翁啟惠：台灣擁有3大珍貴條件 生技應從製造邁向創造
生策會會長翁啟惠表示，台灣有全球少見的AI晶片製造能力、醫療服務品質，以及全民健保累積的臨床數據等3項全球少見的珍貴條件，是發展AI生技與智慧醫療的基礎；台灣生技產業正站在關鍵轉捩點，應從「台灣製造」邁向「台灣創造」。
生策會今天舉辦會員大會，原本預定進行第8屆理監事改選並選出新會長，不過依據法規，改選須於任期屆滿後一個月內辦理，生策會將另擇期程進行。
翁啟惠今天出席生策會會員大會致詞時表示，台灣具備3項全球少見的珍貴條件，包括最具競爭力的AI晶片製造能力、連續多年名列世界第一的醫療服務品質，及全民健保累積的完整臨床數據，這3個特殊條件為發展AI生技產業奠定堅實基礎，也使台灣推動AI生技與智慧醫療領域，擁有其他國家難以複製的優勢。
他指出，台灣生技產業正站在結構升級的關鍵轉捩點，期待台灣生醫產業能從「台灣製造」走向「台灣創造」，成功整合AI、生技、醫療與創新能力，在政府政策引導下開創下一波產業成長，帶動台灣產業全面轉型，走向新的發展曲線。
翁啟惠說，生策會是由夥伴會員組成，也是醫界、科技界及生醫產業的核心力量，未來更將結合金融與政府政策方向，建構大健康產業生態鏈，推動智慧醫療及生技產品落地、拓展國際市場，讓國人更健康，國家更強大，讓世界擁抱台灣，助力政府實現「健康台灣」的國家願景。
展望2026年，翁啟惠表示，生策會各項工作任務已啟動，持續從政策法規、產業合作、國際鏈結、政府協作4大面向，回應產業創新的需求與挑戰，推動跨領域研發與應用，以加速台灣生醫與科技產業走向國際舞台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言