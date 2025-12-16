汎銓切入矽光子測試設備 主攻量產端與品質驗證使用

材料分析（MA）大廠汎銓董事長柳紀綸今日主持法說會宣布，因應主要客戶對矽光子開發迫切需求，汎銓除提供專業矽光子檢測服務外，明年也推出銷售可供量產端（PD）與品質驗證（QA）使用的矽光子測試設備，拓展新營運模式。

柳紀綸表示，這套設備命名為HG（Helmet Gecko），意思是夜行壁虎，這是所有生物中夜視能力最強者。由於該設備列入明年全新的商業模式，今年並未列入營收估算中。

柳紀綸指出，汎銓已提前完成關鍵技術與全球布局，並規劃自2026年起，透過先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台以及海外據點深化等四大成長動能。他強調，隨著全球布局陸續完成，汎銓今年雖處於成本高峰期，但營運結構已出現明顯轉變，海外據點與新應用開始貢獻營收，明年將進入成長起跑點。

汎銓今年第3季平均月營收約1.9億元，若以產品結構拆解，先進製程相關業務占比約17%至19%，換算單月貢獻約930萬至1020萬元，年對年成長幅度不大。但這並非訂單流失，而是主要客戶在先進製程研發進展順利，特別是2奈米環繞閘極（ GAA） 技術推進順暢，使分析需求相對下降，反而壓抑短期成長。他預估，先進製程成長已趨穩定，未來成長將以「低雙位數」作為保守預估，約落在10%出頭。

另外，影響今年業績增速另一個主因是成熟製程與化合物半導體業務出現下滑。柳紀綸表示，主要客戶之一宣布停止部分氮化鎵業務布局，對公司造成直接影響，單月營收一度減少近千萬元。由於該客戶長期占有一定比重，調整期間公司需加速轉向其他客戶，短期仍難免出現落差。

矽光子與AI專區表現亮眼則是今年成長動能。矽光子相關營收自去年第3季單月約900 多萬元，成長至目前約1500萬元，成長幅度顯著；AI 專區也同步放量，帶動高階分析需求增加，成為近一年最重要的新動能之一。他預估明年矽光子營收占比會呈現翻倍增幅，若再加上矽光子檢測設備，幅度還會更高。

在海外布局方面，海外營收自去年第3季約2,900萬元，成長至目前約4000萬元，仍處於起步階段。明年除了深圳、上海持續擴充外，日本與美國將由零起跑向上攀升，海外營收占比可望提升至約35%。全球布局已完成，設備多由台灣既有資產移轉支援，投資期告一段落，未來兩年將進入收成階段。