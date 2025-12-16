快訊

富智康前進CES 2026 演進版 HPC 平台加速軟體定義汽車布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
FIH將於2026年1月6日至9日參加CES 2026，展示核心車載電子解決方案。FIH／提供
鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展CES 2026。以「驅動智慧移動未來（Driving the Future of Smart Mobility）」為主題，FIH將展示高效能運算（HPC）平台、車載資訊娛樂系統（IVI）、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資通訊控制單元（TCU）等核心車載電子解決方案。

本次現場將展示特製的示範車，參觀者可藉由IVI介面操控車輛各項功能，透過HPC的集中式運算和車載系統整合能力，體驗FIH車載電子解決方案提供的流暢操作感受。

FIH車載電子事業群副總經理郭文義博士表示：「汽車產業已從機械工程主導，轉向以軟體為核心驅動創新，因此需要更強大的集中運算效能、軟體更新能力與資安韌性，以應對產業轉型的挑戰。FIH具備深厚的電子產品研發、製造與系統整合能力，能夠提供產業所需的車載電子解決方案，協助車廠全方位加速變革、提升部署彈性。」

汽車產業已進入智慧化及電動化，軟體功能需快速迭代、頻繁更新。FIH推出的HPC平台具備多項優勢，可協助車廠實踐軟體定義汽車（SDV）：包含強大的集中運算能力：深度整合IVI與ADAS，同步支援車身控制，如座椅、車窗、燈源控制等，能協助國際車廠優化整車成本架構；優化電控（E/EA）架構：以區域控制單元（ZCU）功能，簡化傳統電子控制單元（ECU）過多的分散式架構，提升系統協作順暢度；加速創新功能部署：全車系統可進行即時線上軟體下載更新（OTA），協助車廠快速部署新功能並降低維護成本。

FIH也將展示完整的TCU產品線，包括通過歐盟eCall認證並供應國際車廠的4G TCU；支援無縫雲端整合、即時診斷及高速資料傳輸的5G TCU；以及能依車廠需求客製化的數據機（Modem Only）款式。FIH也提供最新多重數據機、多網路資源的TCU，協助車廠實現Level 4自動駕駛及遠距操作功能。

FIH的TCU產品也取得ISO 26262功能安全與 ISO/SAE 21434車聯網安全認證，並通過ASPICE CL2、UN ECE R155與R156等國際認證，證明其在資安層面的成熟度，也確保產品能安全、可靠地大規模部署。

現場同時展出FIH自主設計的Ku與Ka頻段低軌衛星用戶終端（LEO User Terminal），其平面式相控陣列天線系統可應用於海事、車用及航空等多元場景，協助客戶布局6G通訊世代。

憑藉超過二十年的無線通訊與ICT領域經驗，以及手機與 IoT 產品深厚的開發與整合能力，未來FIH將持續深化智慧製造、車載電子與設備／機器人三大業務領域為核心，透過全球布局與靈活生產策略，為客戶創造卓越價值。

布局 富智康 自動駕駛

