汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸分享營運展望。記者尹慧中攝影
汎銓董事長柳紀綸分享營運展望。記者尹慧中攝影

汎銓（6830）於今日召開法說會，董事長柳紀綸親上第一線談營運展望，並看好明年四大成長動力。

汎銓日前已公布2025年11月合併營收達2.07億元，月增20.74％、年增22.96％，創單月歷史新高記錄。累計2025年1至11月合併營收19.65億元，年增9.67％，改寫歷年同期新高。

汎銓也指出，矽光子技術加速整合AI、高速運算(HPC)及資料中心與通訊應用，汎銓旗下「矽光子測試與光損斷點定位分析服務」已涵蓋從晶圓級、共封裝光學(CPO)封裝到光纖元件介面等完整層級，並手握台灣、日本發明專利，亦持續進行歐美韓中專利申請流程中，同時因應客戶端研發導入進度加快需求提高檢測分析量能，正面看待2026年AI晶片暨矽光子相關檢測營收表現。

汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

