詮隼科技推出 OrpheLink 以零信任架構與量子加密技術強化VPN連線安全

遠端工作模式盛行，員工採加密VPN（虛擬私有網路）方式自外部環境連線到公司作業，但也是駭客瞄準目標，使 VPN也面臨結構性挑戰。資安新創詮隼科技（OPrueba）發表資安解決方案 「OrpheLink」，結合零信任架構與量子加密技術，改變傳統 VPN 的連線模式，不再提供可被掃描的單一公開入口，每一筆連線都在授權後才生成，使攻擊者無法預先鎖定入口點，無法利用共用權限進行橫向移動。改變企業遠端存取的安全標準，為企業數位資產提供更高層級的防護。

OrpheLink 的核心技術包含：匿蹤連線、零信任存取管控、端對端加密傳輸及量子金鑰防護。在導入時，可直接整合現有VPN或IT環境，無需複雜設定；不需重建網路基礎設施，即能確保現行系統穩定運作，同時為混合與遠端辦公模式提供額外的安全強化。

詮隼科技是由陽明交大衍生的新創團隊。具備在網路管理、軟體開發及測試領域逾20年的經驗，研發出OOS邊緣AI 與運算平台的智慧化應用控制解決方案。

詮隼科技創辦人暨執行長Gavin許郡泓表示，傳統VPN通常具備以下特性：單一且公開的入口點、主要依賴帳密、憑證或 session（連線）驗證、Portal（入口網頁）位於公網可見位置，一旦成功登入，便能存取更高權限的內部網段。但僅在過去三個月內，多家廠牌、不同架構的設備相繼揭露重大風險漏洞，顯示問題並非來自單一產品，而是VPN設備成為長期、穩定且成功率高的入侵點，2025 年有多份威脅情資報告指出，在已分析的勒索案件中，超過五成的入侵起點與 VPN 憑證或 VPN 入口有關，且多起事件源自已知卻未及時修補的 VPN gateway 漏洞。可看出攻擊模式已從單次的「技術性弱點利用」，轉變為長期且系統化的「持續性偵查」。