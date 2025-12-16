聽新聞
輝達宣布收購SchedMD 強化開源AI布局
晶片設計大廠輝達（Nvidia）今天表示，已收購AI軟體公司SchedMD。輝達正擴大發展開源技術，並強化對人工智慧（AI）生態系統的投資，以因應競爭日益激烈的產業環境。
收購消息公布後，加上輝達宣布推出全新開源AI模型，股價上漲1.35%。
SchedMD提供的軟體可協助安排大型運算作業，這類任務通常會大量占用資料中心的伺服器資源。
SchedMD的技術名為Slurm，屬於開源AI軟體，讓開發者和企業可以免費取得，公司則提供工程技術與維護支援服務。
路透社報導，此交易的財務細節未予公開。輝達表示，將繼續以開源方式分發SchedMD的軟體。
