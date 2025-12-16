Athemaster 炬識科技促成「台灣資料管理協會」台灣資料治理接軌國際

台灣Data & AI系統整合與顧問服務業者Athemaster炬識科技今（16）日宣布，由炬識科技創辦人暨執行長顏良修等資料專家共同發起的「台灣資料管理協會」（Taiwan Data Management Association, TDAMA）正式成立，並已完成第一屆會員大會與理監事選舉。協會以對齊國際 DAMA / DMBOK 架構、推廣資料管理專業認證、倡議產業資料品質標準為核心任務，旨在協助台灣企業以「可驗證」、「可運作」的資料基礎建設加速 AI 落地。

生成式AI高速發展，觸發繼大數據後新一波資料應用風潮，突顯「高品質資料」的重要性，炬識科技執行長顏良修、線性成長數位執行長廖力寬、億宣應用科技資深架構師趙冰炎等33位資料專家共同發起成立「台灣資料管理協會」。協會串聯企業、政府與學研等多方單位，促進台灣資料治理生態的交流與協作，建立跨組織可採用的共同語言與原則，降低溝通成本與合規不確定性，並支撐企業在 AI 與數據應用上的長期發展。

協會首任理事長顏良修表示，資料治理是 AI 應用的基石。當產業能利用一致的資料管理方法與共同語言來看待資料品質、資料目錄與資料架構時，資料才能被信任、被重用、被審核，也才能真正轉化為可靠的商業價值。台灣資料管理協會的成立，正是為了凝聚跨界共識，連結產官學各界夥伴，共同深化並穩固台灣的資料治理基礎。

台灣資料管理協會的核心任務包含普及資料管理知識與資料治理方法論、以國際 DAMA（Data Management Association）的 DMBOK（Data Management Body of Knowledge）體系為基礎，建立台灣跨組織可協作的治理共識、推廣資料管理專業與相關認證，提升專業能見度與市場採信，並推動各垂直產業建立相容的資料品質原則，降低資料價值提煉成本。

世新大學法律學院教授戴豪君、政治大學法律系兼任助理教授萬幼筠也在籌備階段，建議將「主權 AI」與「數據公益」納入宗旨與工作範疇，期望於在地法規與技術堆疊的情境下，探索可複製的治理實務與協作模式。

台灣資料管理協會第一屆理監事成員來自學術界、金融業、零售業、高科技製造業、軟體業、顧問業與資料服務新創等七大領域，皆於 Data & AI 與資料治理領域累積深厚實務經驗。