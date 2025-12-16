快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

永豐金證券論壇大趨勢：國防、AI、機器人商機勢不可擋

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券舉辦「2025第四季產業投資論壇」，吸引近500名機構投資人熱烈參與。圖/公司提供
永豐金證券舉辦「2025第四季產業投資論壇」，吸引近500名機構投資人熱烈參與。圖/公司提供

永豐金證券舉辦「2025第4季產業投資論壇」，吸引近500名機構投資人熱烈參與，活動圓滿落幕。論壇邀請環球晶、達發、群聯、聚陽、亞德客、禾榮科等15家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦AI，人型機器人發展，與無人艇國防商機，邀請產業專家深入剖析熱門議題。

永豐金證券表示，美國流動性緊俏導致全球股市震盪，但隨市場對美國聯準會（Fed）降息預期翻轉，明年初資金環境可望改善。產業面，CSP業者法說釋出樂觀展望，預估2026年美系五大CSP業者資本支出年增18%，伺服器出貨產值成長44%，AI需求持續強勁。投資建議上仍以AI各子產業龍頭股為首選，布局ODM、Power、PCB、散熱、測試、ABF等族群，傳產則可擇優布局製鞋、成衣、塑化及散裝航運。

針對人形機器人發展，資策會資深產業分析師盧冠芸於演講中提到，AI發展已邁向實體階段，包括人形機器人、四足機器人、無人機等應用形式，整個實體AI的潛在市場從2025年即呈現成長態勢，預估2030年人形機器人市場規模將超過460億美元，出貨量有機會逾百萬台。

盧冠芸表示，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。台廠受惠在供應鏈完整，從上游核心零組件，包含減速器、高扭矩馬達、驅動器等，中游A晶片、PCB等，皆具國際競爭力，有機會打入到國際生態系，爭取標準制定的機會。

永豐金證券表示，美中關稅戰暫歇，政策不確定性逐步消除，Fed進入降息循環，將挹注市場資金，加上美國企業獲利成長，2026年全球股市有望再墊高。台股短線則在月線與季線間震盪，長線在經濟持續增長推動下也可望緩步推高，拉回布局仍以AI各產業龍頭股為首選。

機器人 AI 美國聯準會

延伸閱讀

穩定幣邁進支付系統核心 大趨勢

德儀買機器人 帶旺廣宇

國防弊案藍爆料 綠批破壞民間投入國防

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

相關新聞

羅唯仁投靠英特爾 台積電前研發高層拋出2大關鍵看法

台積電（2330）日前已智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁...

汎銓法說會／董座親上第一線談展望 看好明年四大成長動力

汎銓（6830）於今日召開法說會，董事長柳紀綸親上第一線談營運展望，並看好明年四大成長動力。

輝達宣布收購SchedMD 強化開源AI布局

晶片設計大廠輝達（Nvidia）今天表示，已收購AI軟體公司SchedMD。輝達正擴大發展開源技術，並強化對人工智慧（A...

鴻海旗下富智康亮相 CES 2026 演進版 HPC 平台加速軟體定義汽車布局

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展CES 2026。以「驅動智慧移動未...

年末換機必看！LINE帳號轉移完整教學一次搞懂 不怕遺漏任何資料

年末新一波換機旺季，不少民眾在汰換新手機時，最擔心的就是每天高度使用的LINE帳號能否順利移轉。其實只要電話號碼不變，並...

崇越科技捐贈半導體模型 助清華學生更理解晶圓建廠

崇越科技集團董事長潘重良、副董事長賴杉桂、集團執行董事李正榮、首席執行長陳德懿、清華大學半導體研究學院院長林本堅、半導體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。