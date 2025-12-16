看羅唯仁回鍋英特爾 林本堅：只是1個人影響不大

快訊

中央社／ 台北16日電

前台積電研發副總經理、清華大學半導體研究學院院長林本堅今天出席崇越科技捐贈清華大學半導體研究學院活動，面對媒體追問前台積電資深副總經理羅唯仁回鍋英特爾的看法。林本堅認為，半導體產業靠分工，如果只是1個人，影響不大。

林本堅認為，現在英特爾是在危機裡，以後如果做出東西，大家可以查，是不是羅唯仁把技術帶過去。

林本堅以浸潤式微影技術享譽國際，崇越集團副董事長賴杉桂今天介紹，早期半導體製程採取乾式的曝光介質，發展遭遇瓶頸，林本堅改以純水取代乾式介質，突破解析度極限，讓摩爾定律在45奈米世代後得以延續。

林本堅今天被問到，摩爾定律是否已走到極限。他認為，如果是過去大家熟悉的摩爾定律，靠著製程不斷微縮，現在已經走到3奈米、2奈米，再微縮的空間有限，路確實很難走下去。

林本堅提出新的「經濟型摩爾定律」，他認為過去大家死腦筋，一直往微縮走，走到死胡同，接下來應該綜合考量成本、經濟效率等，去找出新的方法，讓半導體技術繼續不斷推進。

至於這2年AI引爆半導體投資熱潮，林本堅認為AI對於半導體產業造成2個影響，一是產生很多需求，二是如何運用AI來幫助製程。

但林本堅提醒，AI雖然潛力無窮，但也潛藏危機，他擔心年輕人對AI如果太過依賴，沒好好培養自己的能力，以後可能會跑不出思考框架；另外他擔心AI倫理問題，強調這部分立法一定要很小心，不要讓AI變成壞人的工具。

