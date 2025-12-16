PCB廠跨界 圓裕布局醫療邑昇多元事業挹注

快訊

中央社／ 台北16日電

PCB廠跨界布局，軟板廠圓裕表示，目前布局高頻高速、醫療、高階商用等利基市場，產品陸續於明年開始出貨；邑昇旗下PCB與LED自行車燈雙事業訂單出貨穩定，轉投資建設子公司也擴大營收來源。

圓裕表示，旗下應用產品整體接單穩定，圓裕持續拓展產品應用，目前布局高頻高速、醫療、高階商用等利基市場，產品陸續於明年開始出貨，配合泰國廠產能開出，將推動營運規模擴大。

圓裕表示，泰國廠預期明年第1季後段SMT製程小量試產，預計下半年後段SMT製程進入量產；至於商用筆電、汽車電子客戶則分別面臨訂單轉換期與缺料問題，拉貨不如預期，不過消費性電子穩定成長，全年營收可望維持成長。

圓裕指出，主要客戶均為國際EMS大廠，新設高頻高速實驗室提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，有利爭取客戶更多產品訂單。此外，圓裕透過美西代理商開發美國醫療產品、高階商用專案，除增加產品應用之外，也加速產品進入美國市場，增添成長動能。

PCB廠邑昇旗下有PCB與LED自行車燈等事業，在PCB事業方面，邑昇表示，持續強化高階、高層數及高精密應用布局，龜山二期廠新購置的高階製程設備陸續進場，將支援全球市場對高階PCB的成長需求，並預計於2026年第1季啟動試產與放量生產，逐步提升高階產品營收比重，並有望加速切入半導體、低軌衛星等高技術門檻與高附加價值市場。

LED自行車燈方面，邑昇表示，受惠於年底傳統消費電子旺季，客戶拉貨動能轉強，終端客戶持續回補庫存，升級與改款產品亦維持穩定出貨節奏，為光電事業挹注正向貢獻。

至於轉投資子公司邑城建設方面，邑昇表示，首案「邑城仰睦」於11月21日舉辦動土典禮，工程預計將於2028年陸續交屋並認列營收，因應都更與危老重建需求持續提升，公司同步推動第2、第3建案規劃，積極布局雙北核心區域，擴大多元營收來源。

PCB 布局 營收

