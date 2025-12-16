林本堅示警：搶建半導體自主供應鏈 人才缺口恐擴大15倍

快訊

中央社／ 台北16日電

台積電研發六騎士之一、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，半導體業的範圍很廣，需要很多不同專業和人才，他憂心現在很多國家想打造一條龍的半導體供應鏈，恐造成人才缺口擴大15倍，不利全球半導體業發展。

林本堅是前台積電研發副總經理，以突破性的浸潤式微影技術享譽國際，被視為摩爾定律在45奈米世代後得以延續關鍵，被外界稱為台積電研發六騎士之一。

林本堅今天出席崇越科技捐贈清華大學半導體研究學院活動時表示，從研發、製程到建廠，半導體產業牽涉的範圍很廣，現在因地緣政治因素，許多國家希望打造一條龍的半導體供應鏈，他擔心火力分散後，可能變成大家都沒辦法建起來的狀況。

林本堅分析，台灣也不是一條龍半導體供應鏈，是靠大家合作，現在台積電之所以強大，是因為台積電獨大，有足夠規模和信心可以投入最先進製程研發與不斷擴廠，現在假設有2個國家要打造一條龍半導體供應鏈，火力將除以2。

林本堅強調，現在全球半導體人才已經不夠，他估算，如果有3、4個國家都要打造一條龍半導體供應鏈，未來半導體人才缺口可能是現在的15倍。

林本堅認為，台灣在全球半導體產業仍然具有優勢，但是有2個隱憂，首先是少子化，能夠培養的人才愈來愈少；其次是現在大家拿到碩士就想要趕快去工作，博士不夠，沒有足夠的老師去教學生，不利半導體業長期發展。

