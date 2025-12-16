羅唯仁投靠英特爾 台積電前研發高層拋出2大關鍵看法

台積電（2330）日前已智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，該議題引發關注，台積電前研發高層暨「浸潤式微影之父」林本堅今日出席活動回應記者提問時拋出他的兩大關鍵看法。

林本堅現任清華半導體研究學院院長，曾任台積電研發副總經理，過往以突破性「浸潤式微影技術」享譽國際，將曝光介質從乾式微影的「空氣」，改以「純水」取代，突破解析度極限，使摩爾定律在45奈米世代後得以延續，被譽為「浸潤式微影之父」。

林本堅16日出席崇越捐贈三座半導體模型予國立清華大學半導體研究學院期間提到人才競爭，回應記者提問羅唯仁自台積退休後投靠英特爾時，他說：「英特爾目前陷入很大危機，因為半導體製程都可追溯，英特爾後續若使用和台積很像的技術生產，還必須自己證明不是從羅手上取得台積電的技術。」

外界問說對該議題是否驚訝。林本堅也說，他個人對該情況不覺得太奇怪，但是沒想過對方會不會去這議題。一般是認為他退休可享受人生，但每個人有他自己的習性。

有記者問是否若邀請羅到半導體學院就不會有此事？林本堅則幽默回說，「大概請不動他。」