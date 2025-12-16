康寧公司憑兩項玻璃表面處理技術 勇奪 CES 2026 創新獎

康寧公司（紐約證券交易所代碼：GLW）全球玻璃、陶瓷及光學物理領域的創新企業，宣布其兩項玻璃表面處理技術榮獲CES 2026創新獎。Corning® Gorilla™ Matte Pro榮獲「電腦周邊與配件」類別獎項。康寧SurfaceIQ™先進抗反光車用顯示器表面處理技術則在「車內娛樂」類別中獲獎。

這些獎項突顯了康寧在研發能夠顯著提升用戶體驗的表面處理技術上所展現的全球影響力，同時彰顯康寧跨足行動消費性電子和汽車等多元產業，持續推動材料科學創新的能力。

Gorilla Matte Pro

Gorilla Matte Pro 為筆記型電腦和平板電腦帶來次世代效能，將先進的抗反光與抗眩光技術與享譽全球的Corning® Gorilla® Glass的堅固特性完美結合。該技術首次應用於 Acer Swift Edge 14 AI 筆記型電腦，能夠顯著降低反射光與干擾性的背景反射，在光線複雜的環境下提升高解析度顯示器的用戶體驗。最終達到對比度提升、維持影像清晰度，以及色彩準確鮮明的效果。

Corning® Gorilla® Glass 副總裁暨總經理 Andrew Beck 表示：「次世代裝置除了需要耐用性，還必須應對強烈陽光，減少不必要的視覺干擾，並且確保手感與外觀同樣出眾。我們精心打造 Gorilla Matte Pro，提供耐用性與光學性能的卓越結合，協助裝置製造商充分發揮顯示器的潛力。」

SurfaceIQ™ 先進抗反射表面處理技術

康寧的 SurfaceIQ™ 先進抗反射表面處理技術，憑藉其提升車用顯示器易讀性與視覺清晰度的卓越表現，榮獲 CES 2026「車內娛樂」類別獎項肯定。該技術專為智慧車輛設計，能有效降低反射並提升對比度，從而改善顯示可視性與影像清晰度。同時，它還能最大限度地減少色彩差異，為駕駛與乘客帶來更佳的視覺體驗。

這項創新的推出正值最佳時機。越來越多的汽車製造商正積極透過流線型玻璃表面與尖端顯示技術來實現設計差異化，打造無縫、互聯的駕駛體驗。

康寧車用玻璃解決方案副總裁暨總經理 Mike Kunigonis表示：「這股趨勢為康寧創造了令人振奮的機會，使我們能充分發揮在先進玻璃與顯示技術方面的專業優勢，並在汽車產業中建立值得信賴的夥伴關係。我們憑藉材料科學的專業知識，與客戶進行緊密的技術合作，協助 OEM 重新定義車內設計與互連體驗，打造在風格與性能上皆能脫穎而出的車款。」

康寧CES 2026展位

康寧將在 CES 2026 展會上展示其獲獎技術與其他創新成果，展位位於拉斯維加斯會展中心西廳 #3141，展期為1月6日至9日。汽車產業專業人士、消費性電子公司及媒體代表可預約參觀。

公開展區將呈現康寧 175 年來的創新歷程，並展出多項公司正在塑造產業、推動未來發展的突破性技術。

康寧還將展示其在人工智慧領域的關鍵地位，涵蓋晶片內部及資料中心的關鍵技術。從推動次世代 AI 晶片的材料，到支援超大規模資料中心的光纖解決方案，康寧的創新為全球 AI 擴展提供了重要支撐。參觀者將能了解康寧技術如何加速 AI 發展，推動各產業更智能、更快速且更高效的系統。