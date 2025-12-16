崇越科技捐贈半導體模型 助清華學生更理解晶圓建廠

崇越科技集團董事長潘重良、副董事長賴杉桂、集團執行董事李正榮、首席執行長陳德懿、清華大學半導體研究學院院長林本堅、半導體專案經理秦聖基 、製程研發部部主任沈昌宏、教授傅建中上午一起出席半導體模型捐贈典禮。

為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，崇越科技董事長潘重良與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。未來五年，崇越科技預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。