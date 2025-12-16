快訊

崇越科技捐贈半導體模型 助清華學生更理解晶圓建廠

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
崇越科技捐贈三座半導體模型給清華半導體學院，圖為半導體廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等。記者蘇健忠／攝影
崇越科技集團董事長潘重良、副董事長賴杉桂、集團執行董事李正榮、首席執行長陳德懿、清華大學半導體研究學院院長林本堅、半導體專案經理秦聖基 、製程研發部部主任沈昌宏、教授傅建中上午一起出席半導體模型捐贈典禮。

為強化台灣半導體人才培育與前瞻研究能量，崇越科技董事長潘重良與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。未來五年，崇越科技預計每年投入300萬元贊助清華半導體學院，期待未來與清華半導體學院於材料開發、製程技術研發能有更深入的合作，進一步強化台灣的半導體自主創新能力。

崇越科技捐贈之三座半導體模型，將提供清華半導體學院於教學展示與對外推廣。三座模型呈現晶圓廠實際設計的立體架構；以及各項廠務運作系統模型，包括無塵室、機電空調、超純水、氣體供應、化學品供應、廢水與廢氣處理系統等；並透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、CMP、離子植入等主要製程設備，有助學生與參訪者更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。

崇越科技捐贈三座半導體模型給清華半導體學院，圖為半導體結構模型，呈現晶圓廠實際設計的立體架構。記者蘇健忠／攝影
崇越科技董事長潘重良（前排左三）與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士（前排左四）共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。記者蘇健忠／攝影
崇越科技董事長潘重良（右）與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士（左）共同簽署合作意向書，攜手培育下一代高階半導體科技人才，兩人在半導體無塵室模型前合影。記者蘇健忠／攝影
崇越科技捐贈三座半導體模型給清華半導體學院，圖為半導體無塵室模型，透過擬真模型展示無塵室內的環境，與擴散、微影、蝕刻、清洗、薄膜沉積、CMP、離子植入等主要製程設備，有助學生與參訪者更直觀理解晶圓建廠、製程流程、設備運作及材料應用。記者蘇健忠／攝影
崇越科技董事長潘重良（左）與清華半導體研究學院院長－被譽為「浸潤式微影之父」的林本堅博士（右）共同簽署合作意向書，宣布雙方將展開更深度的產學鏈結，攜手培育下一代高階半導體科技人才。記者蘇健忠／攝影
半導體 崇越科技 董事長

