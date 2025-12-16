和運租車股臨會通過上市申請 研究無人駕駛新事業

快訊

中央社／ 台北16日電

和泰車關係企業和運租車今天上午舉行股東臨時會，通過申請股票上市案及全面改選董事案，選任董事9席（含獨立董事3席）。和運租車董事長劉源森表示，積極因應未來新品牌車款導入台灣的挑戰，和運租車評估布局設備服務、研究無人駕駛等新事業。

劉源森指出，儘管4月有對等關稅變數，不過目前關稅因素對和運租車已沒有影響。

和運租車今天股東臨時會歷時約36分鐘結束，和運租車表示，為配合營運成長及吸引優秀人才投入團隊，擬授權新任董事長在適當時機，向台灣證券交易所提出股票上市申請，讓股東及員工共享經營成果，落實永續經營理念。

和運租車表示，有關股票上市事宜，擬授權新任董事長配合相關法令規定全權處理。

為配合申請股票上市相關法令規定，和運租車股臨會也通過在適當時機辦理現金增資發行新股。和運租車表示，發行股數依送件當時資本額與法令規定辦理，作為初次上市前提出公開承銷股份來源。

和運租車股臨會同時通過，若現金增資發行新股，依據公司法規定，除保留10%至15%由員工認股外，其餘85%至90%請原有股東同意全數放棄優先認購權利，全數提供辦理上市前公開承銷。

配合申請股票上市，和運租車提前在股臨會通過全面改選董事案，董事當選人包括和運租車現任董事長劉源森、和泰車董事長黃南光、和泰車副董事長暨總經理蘇純興、前國瑞汽車總經理林永裕、台灣電通顧問張松哲、日商豊田財務服務株式會社法人代表樋口哲央；獨立董事當選人包括江偉儀、林安宙、蕭金木。

董事長 股東臨時會 股票

