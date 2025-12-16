iPhone 20周年紀念機「變臉」 傳首度採曲面螢幕

蘋果傳將在2027年推出iPhone 20周年紀念機，最大特色是採全螢幕、沒有瀏海，並首度採用曲面螢幕設計，主力面板供應商南韓樂金顯示器（LGD）傳為此斥資4,000億韓元（約新台幣85.4億元）投入相關面板設計製造，要打造質感更好的iPhone。

業界看好，iPhone 20周年紀念機以全新風貌問世，有望再掀起市場話題，買氣值得期待，預料主力代工廠仍是鴻海（2317），將是新機最大受惠協力廠，大立光、玉晶光等台鏈也將喜迎新商機。

鴻海多年來一直是iPhone主力代工廠，供應比重約六成，並以高階機種為主。隨著iPhone 20周年紀念機將採全螢幕設計，外觀更新穎，可望吸引更多換機潮。

南韓媒體Dealsite報導，蘋果將在2027年推出iPhone 20周年紀念機，並直接跳過iPhone 19這一命名，取名「iPhone 20」，預計2027年第3季發布，採用「真全面屏」設計，機身正面不再有任何可見開孔。

最新消息顯示，蘋果可能更進一步，為iPhone 20採用四曲面彎折設計，機身的四個邊角全部彎折，意味原本位於邊框區域的面板電路需要一併彎折，與目前的方案有本質區別。

同時，蘋果還需要改進防止OLED面板受潮的薄膜封裝技術（TFE），將這一層薄膜變得更薄，還得將前置攝像頭、原深感測相機等元件，放置在螢幕下方才能實現「真全面屏」設計。