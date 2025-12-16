三星搶台積訂單 只能蠶食無法鯨吞
在先進製程代工領域，目前仍是台積電（2330）市占遙遙領先的狀態，三星與英特爾積極追趕，業界分析，台積電有製程技術領先、不與客戶直接競爭等優勢，是業界晶圓代工首選，即便對手可能「蠶食」訂單，但無法「鯨吞」，短期內不易見到太大的市場版圖變化。
根據台積電至今揭露的製程發展藍圖，2奈米（N2）製程將於本季進入量產，在智慧手機、高速運算（HPC）與AI應用推動下，預計會於2026年將快速成長。
台積電先前已於法說會中公開表示，2奈米與接下來的A16製程技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的創新者都正在與台積電合作。
後續在持續強化的策略下，台積電也會推出N2P製程技術，為N2家族的延伸，預計2026年下半年量產。至於採用超級電軌的A16製程，也會在2026年下半年進入量產。
