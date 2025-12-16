恩智浦退出氮化鎵 5G 業務 PA 三雄迎轉單市占喊衝

外媒報導，荷蘭半導體巨頭恩智浦半導體 （NXP）宣布，將於2027年前關閉旗下位於美國亞利桑那州、生產射頻氮化鎵（RF GaN）的晶圓廠，退出氮化鎵5G功率放大器（PA）晶片製造業務。外界看好，歐美大廠陸續退出市場，穩懋（3105）、全新、宏捷科等台灣PA族群有望迎轉單利多。

業內人士表示，恩智浦退出氮化鎵5G PA市場，最大關鍵在於成本不具競爭力，時值美中貿易戰議題敏感時刻，穩懋、宏捷科、全新等台廠有絕佳的競爭優勢，吃下恩智浦既有市占。

法人點名，穩懋是全球最大砷化鎵晶圓代工廠，也是唯一兼具光通訊及微波通訊技術的大廠，近年挾砷化鎵及氮化鎵等毫米波技術專長，在高頻率及高功率應用市場漸有斬獲，在低軌衛星、航太及AI資料中心光驅動IC等領域穩定增長，受惠最大。

宏捷科方面，近年採多元化發展，布局數據通信、高速傳輸（VCSEL）、砷化鎵太陽能板、LiDAR感測等應用，因應AI與資料中心對高頻寬與高速傳輸的需求，進軍光通訊市場，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大投資AI基礎設施，高速傳輸業務有望成為未來重要動能。

外資看好全新明年來自光電子業務展望樂觀，並且關預期AI擴展將激勵收發器需求激增，預估2024年到2027年市場營收年複合增長率將達70%，全新光通訊晶片（雷射二極體及光感測器）在AI大規模應用有顯著優勢。

恩智浦在官方郵件指出，近年行動營運商因投資報酬率不足，全球5G網路部署進度持續放緩，5G基站數量遠低於預期，PA業務不再符合該公司長期營運方向，也未見市場有明顯復甦的跡象，決定逐步縮減PA產品線，關閉美國亞利桑那州的射頻氮化鎵晶圓廠。