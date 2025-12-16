甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾新台幣4.6兆元）的資料中心新租賃合約，前11月累計合約總金額上看5,230億美元（逾新台幣16兆元），將於未來五年內陸續發酵。

這意味甲骨文來自AI相關業務訂單持續湧進，且金額龐大，該公司正在為已經和OpenAI等客戶談成的雲端服務合約做準備。近期甲骨文利空消息頻頻，隨著公司拿出實際合約，有助消弭市場疑慮，因應龐大合約需求，也會加大對鴻海（2317）、緯創、緯穎等協力廠釋單。

法人指出，代工大廠當前承接的AI伺服器訂單直達2026年底，而且從各大雲端服務供應商（CSP）釋出訊息顯示，未來五年內AI伺服器市場仍將供不應求，助益相關代工廠業績持續衝高。

其中，鴻海將是受惠最大的台系代工廠，目前鴻海在全球AI伺服器市占率超過四成，隨著輝達GB300 AI伺服器今年底陸續出貨，加上明年下半年輝達下一代Vera Rubin平台AI伺服器也加入出貨行列，可望帶動鴻海在AI伺服器市占率跟著提升。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，客戶對算力需求強勁，鴻海明年將推出新的GPU平台，會依照客戶需求提供產能。

科技新聞網站The Information報導，甲骨文在上周稍晚於提交給主管機關的文件中顯示，在截至11月三個月內，已經新敲定約1,500億美元的資料中心租賃承諾。

申報文件顯示，截至11月30日，甲骨文尚未列入資產負債表、但從現在起到2028會計年度開始生效的租賃承諾高達2,480億美元，而這些承諾「幾乎全部與資料中心及雲端運算量能安排相關」。相較下，甲骨文在8月31日時回報的新增租賃承諾為998億美元；而且在截至5月時，新增租賃承諾為434億美元。

統計截至11月底，甲骨文的客戶合約承諾總額達5,230億美元，履約期間超過五年。甲骨文在證券文件中表示，其中10%預期將在未來12個月內認列為營收，另有65%會在接下來五年內認列為營收。