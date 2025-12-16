友達暨富采控股董事長彭双浪： AI 帶動資通訊發展
友達（2409）暨富采控股董事長彭双浪昨（15）日卸任台北市電腦公會（TCA）理事長。他表示，看好AI趨勢將在明年持續蓬勃發展，成為帶動台灣資通訊產業（ICT）發展動能的核心力量。
彭双浪指出，台灣產業的強大韌性已在全球地緣政治挑戰中獲得肯定，當前AI新浪潮爆發，台灣半導體到伺服器產業都成功搭上成長列車，預計這波動能將延續至明年，並點名AI、淨零、通訊與機器人將是下一個十年的關鍵軸心。
彭双浪強調，AI是時代趨勢，近年台北國際電腦展「爆棚」，肯定台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，預料台灣資通訊產業將持續受惠於這股AI新浪潮。
彭双浪擔任TCA理事長六年，經歷疫情、AI浪潮帶來產業巨大改變、地緣政治變化等狀況。他提醒，業界仍須謹慎面對挑戰，例如地緣政治與關稅等不確定因素尚未完全消除。
記憶體價格近期上漲，可能對終端產品售價帶來影響，業界須密切觀察是否會造成消費者的購買意願緊縮。
針對電電公會在海外推動建立類竹科模式、帶動「群聚效應」，他表示樂見其成，更指出台灣企業「走出去」應以產業為中心形成群聚，而非像過去數十年各自為政，分散力量。
彭双浪提醒，儘管半導體產業對GDP貢獻巨大，但資源若過度集中，恐將造成社會失衡。單一產業的繁榮並未解決普遍的低薪與貧富差距問題，呼籲政府應避免政策偏頗，讓各行各業均衡發展。
