快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

友達暨富采控股董事長彭双浪： AI 帶動資通訊發展

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

友達（2409）暨富采控股董事長彭双浪昨（15）日卸任台北市電腦公會（TCA）理事長。他表示，看好AI趨勢將在明年持續蓬勃發展，成為帶動台灣資通訊產業（ICT）發展動能的核心力量。

彭双浪指出，台灣產業的強大韌性已在全球地緣政治挑戰中獲得肯定，當前AI新浪潮爆發，台灣半導體到伺服器產業都成功搭上成長列車，預計這波動能將延續至明年，並點名AI、淨零、通訊與機器人將是下一個十年的關鍵軸心。

彭双浪強調，AI是時代趨勢，近年台北國際電腦展「爆棚」，肯定台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，預料台灣資通訊產業將持續受惠於這股AI新浪潮。

彭双浪擔任TCA理事長六年，經歷疫情、AI浪潮帶來產業巨大改變、地緣政治變化等狀況。他提醒，業界仍須謹慎面對挑戰，例如地緣政治與關稅等不確定因素尚未完全消除。

記憶體價格近期上漲，可能對終端產品售價帶來影響，業界須密切觀察是否會造成消費者的購買意願緊縮。

針對電電公會在海外推動建立類竹科模式、帶動「群聚效應」，他表示樂見其成，更指出台灣企業「走出去」應以產業為中心形成群聚，而非像過去數十年各自為政，分散力量。

彭双浪提醒，儘管半導體產業對GDP貢獻巨大，但資源若過度集中，恐將造成社會失衡。單一產業的繁榮並未解決普遍的低薪與貧富差距問題，呼籲政府應避免政策偏頗，讓各行各業均衡發展。

AI 地緣政治 彭双浪

延伸閱讀

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

川普新國安戰略 日方憂心不同調

2026可進場？李同榮揭房市十大走勢：空頭將延續一整年

美國總統川普第2任「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

相關新聞

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...

iPhone賣翻…大摩按讚台積電、鴻海等台鏈 同步看好iPad需求韌性

摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提...

竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

新竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生...

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

新竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。

台勝科大股東申讓2,500張

半導體矽晶圓廠台勝科昨（15）日申報，最大股東日廠SUMCO將進行鉅額逐筆交易，預計轉讓台勝科股票2,500張。

中華電奪數位基建創新獎

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。