宏碁董事長陳俊聖 有望接掌電腦公會

台北市電腦公會（TCA）昨（15）日舉行第18屆第1次會員代表大會並改選理事，宏碁（2353）董事長陳俊聖獲得最高票131票，現任理事長、友達董事長彭双浪即將卸任，外界預料陳俊聖將接任新一屆理事長。

TCA昨日選出新任27位理事及九位監事代表。陳俊聖、現任理事長彭双浪、榮譽理事長暨和碩集團董事長童子賢、凌群總經理劉瑞隆、工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑等為前五高票理事。

TCA將在17日舉行第18屆第一次理監事會並選舉新任理事長，業界預料陳俊聖將接任新職。

宏碁體系與TCA淵源深厚，在陳俊聖之前，宏碁集團創辦人施振榮、前董事長王振堂皆擔任過TCA理事長。

前任理事長童子賢也曾在宏碁任職，彭双浪在1990年時在明基電腦工作，明基電腦後來才從宏碁集團獨立營運。

彭双浪對過去六年一同合作理監事及TCA員工表達感謝。他首先感謝歷任理監事奠定堅實的50年基礎，讓公會得以茁壯，並讚揚本屆理監事無私奉獻，猶如一家人。也感謝TCA同仁「任勞任怨」，挑戰不可能任務，夜以繼日投入會務與展覽，讓台北國際電腦展等活動圓滿成功。

彭双浪指出，在全球局勢劇烈動盪的年代，TCA仍屢創佳績，看好AI、淨零、通訊與機器人，將是下一個十年的關鍵軸心，期許TCA繼續扮演「政府最信賴的產業夥伴」與「台灣ICT產業的重要推手」。