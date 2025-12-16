記憶體缺貨效應 宏碁、華碩筆電要漲價了 機動調整產品組合與售價

記憶體缺貨飆漲持續，筆電品牌宏碁（2353）、華碩（2357）昨（15）日雙雙證實，將「適度反映成本」，上調PC價格。

宏碁董事長陳俊聖指出，明年第1季產品價格確定與今年第4季不同，但真正挑戰在第2季報價；為了搶到更多記憶體，他剛拜訪美光（Micron），希望拿到更多貨源。

記憶體漲不停，近期市場流傳，戴爾（Dell）計畫大幅調高企業商用PC價格，部分機型漲幅最高達30%。原先對漲價議題態度保守的宏碁、華碩也證實PC價格將調漲。

華碩共同執行長胡書賓昨日表示，還是要看通路客戶跟消費者狀況，每家廠商進貨成本也不太一樣，每家品牌發動（漲價）時機也不同，「但品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的。」華碩會依據市場動態變化，決定最適合的（漲價）時機，非常機動的調整產品組合跟售價。

陳俊聖分析，記憶體今年第3季到第4季漲幅約三到五成，記憶體占筆電的BOM（物料清單成本）大概是8%到10%，對總成本的影響約2%至3%，今年下半年漲價對電腦成本影響，尚未如外界想像的劇烈。

陳俊聖指出，電腦具體漲價幅度很難說，但目前主要難點是報價。他舉例，記憶體價格每天都在變，但貨物運到歐洲需要兩個月，客戶實際拿到貨可能已經是三個月後，要預測到時候的價格「其實很難」。

陳俊聖解釋，商用產品的報價更為複雜，因商用標案合約可能長達一、兩年，記憶體價格卻持續波動，維持價格穩定變得非常困難。

近期傳出PC業界開始更改產品設計以應對記憶體缺貨漲價。胡書賓解釋，華碩從入門、中階到高階產品線有不同組合，每個項目都有不同CPU、記憶體還有其他規格，有多種機動排列組合。

陳俊聖則指出，PC記憶體從16G變8G，32G變16G這是會有的現象，這種情況已經發生，因為記憶體在今年下半年開始漲價，整體產品價格多少會有反映。

此外，陳俊聖認為，記憶體缺貨情況有機會紓解。目前陸系廠商也在搶三大記憶體廠商貨源，但陸系記憶體廠商明年開始加大供貨，至少在中國大陸市場可以供應本地廠商部分貨源，對整體記憶體缺貨市況有一定幫助。