快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電奪數位基建創新獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信攜手NTT榮獲Glotel Awards 「數位基礎建設創新」大獎，展現台日攜手引領次世代通訊網路的國際創新實力。中華電信／提供
中華電信攜手NTT榮獲Glotel Awards 「數位基礎建設創新」大獎，展現台日攜手引領次世代通訊網路的國際創新實力。中華電信／提供

中華電信（2412）與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.com主辦的全球電信大獎（2025 Glotel Awards）拿下「數位基礎建設創新」大獎。台日合作的跨國創新技術脫穎而出，中華電信是台灣唯一獲獎電信業者，與NTT共同獲得國際評審團肯定，展現引領次世代通訊網路的國際創新實力。

全球電信大獎是國際電信與科技領域最具指標性的獎項之一，每年表彰全球電信產業創新與數位轉型領域的卓越成就。評審指出，今年「數位基礎建設創新」獎項競爭激烈，台日合作的IOWN全光網路在技術突破、架構創新、跨國協作與商業場景驗證等面向展現指標性成果，引領全球網路技術發展，開創未來數位基礎建設的新標竿。

中華電信董事長簡志誠強調，此次榮獲「數位基礎建設創新」大獎，是國際對台日合作創新成果的高度肯定，也是雙方推動次世代網路技術的重要里程碑。中華電信與NTT將持續投入IOWN Global Forum，推動開放標準及國際生態系發展，並深化與全球夥伴的合作，促進IOWN全光網路技術在全球更廣泛落地，打造永續且具韌性的次世代網路基礎建設，為智慧應用與產業創新奠定關鍵基礎。

中華電信因應全球通訊對高速、低延遲與高能效的需求，與NTT從測試驗證逐步推進至跨國落地應用。2024年啟用全球首創IOWN全光網路，成功以100 Gbps光傳輸頻寬串聯台灣與日本，跨越約3,000公里的地理疆界，實現僅17毫秒（ms） 跨國連線速度，突破傳統跨國連線在頻寬與延遲上的限制，以量化成果展現全光架構的革命性。

雙方持續推動IOWN全光網路的跨國應用示範，今年大阪世博，中華電信、NTT以IOWN全光網路呈現超歌舞伎及台灣民俗「官將首」跨國同步共演，中華電信於11月的NTT R&D FORUM 2025與台日夥伴合作，成功示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，支援AI訓練與推理，驗證跨國分散式AI資料中心在高速運算場景的可行性。

中華電信 基礎建設 數位

延伸閱讀

亞力搶單將赴美設點 鎖定台積及 AI 大基建商機

IEEE GLOBECOM 2025今登場 中華電信展出海地星空、AI 9項研究成果

中華電深耕永續 國際肯定

團體協約一再拖延 中華電信工會通過重啟罷工投票

相關新聞

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...

竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

新竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生...

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

新竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。

台勝科大股東申讓2,500張

半導體矽晶圓廠台勝科昨（15）日申報，最大股東日廠SUMCO將進行鉅額逐筆交易，預計轉讓台勝科股票2,500張。

中華電奪數位基建創新獎

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.co...

iPhone 賣翻 大摩按讚台積電、鴻海等台鏈 同步看好 iPad 需求韌性

摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。