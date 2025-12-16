中華電奪數位基建創新獎

中華電信（2412）與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.com主辦的全球電信大獎（2025 Glotel Awards）拿下「數位基礎建設創新」大獎。台日合作的跨國創新技術脫穎而出，中華電信是台灣唯一獲獎電信業者，與NTT共同獲得國際評審團肯定，展現引領次世代通訊網路的國際創新實力。

全球電信大獎是國際電信與科技領域最具指標性的獎項之一，每年表彰全球電信產業創新與數位轉型領域的卓越成就。評審指出，今年「數位基礎建設創新」獎項競爭激烈，台日合作的IOWN全光網路在技術突破、架構創新、跨國協作與商業場景驗證等面向展現指標性成果，引領全球網路技術發展，開創未來數位基礎建設的新標竿。

中華電信董事長簡志誠強調，此次榮獲「數位基礎建設創新」大獎，是國際對台日合作創新成果的高度肯定，也是雙方推動次世代網路技術的重要里程碑。中華電信與NTT將持續投入IOWN Global Forum，推動開放標準及國際生態系發展，並深化與全球夥伴的合作，促進IOWN全光網路技術在全球更廣泛落地，打造永續且具韌性的次世代網路基礎建設，為智慧應用與產業創新奠定關鍵基礎。

中華電信因應全球通訊對高速、低延遲與高能效的需求，與NTT從測試驗證逐步推進至跨國落地應用。2024年啟用全球首創IOWN全光網路，成功以100 Gbps光傳輸頻寬串聯台灣與日本，跨越約3,000公里的地理疆界，實現僅17毫秒（ms） 跨國連線速度，突破傳統跨國連線在頻寬與延遲上的限制，以量化成果展現全光架構的革命性。

雙方持續推動IOWN全光網路的跨國應用示範，今年大阪世博，中華電信、NTT以IOWN全光網路呈現超歌舞伎及台灣民俗「官將首」跨國同步共演，中華電信於11月的NTT R&D FORUM 2025與台日夥伴合作，成功示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，支援AI訓練與推理，驗證跨國分散式AI資料中心在高速運算場景的可行性。