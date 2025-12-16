聽新聞
台勝科大股東申讓2,500張
半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（15）日申報，最大股東日廠SUMCO將進行鉅額逐筆交易，預計轉讓台勝科股票2,500張。
以昨天收盤價96.4元計算，推估SUMCO約可獲得2.41億元資金。
SUMCO目前約持有台勝科17萬張股票，出脫2,500張後，持有約16.7萬張，仍是持股最大的股東。
台勝科今年前11月合併營收112.13億元，年減1.1％；累計今年前三季每股純益0.8元。
