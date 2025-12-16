快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
竹科45周年園慶由竹科管理局局長胡世民（左二）主持，國科會副主委蘇振綱（左三）及科學園區公司理事長李金恭（右三）等人出席。記者李珣瑛／攝影
竹科45周年園慶由竹科管理局局長胡世民（左二）主持，國科會副主委蘇振綱（左三）及科學園區公司理事長李金恭（右三）等人出席。記者李珣瑛／攝影

竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生醫產業，除今年營業額可望交出年增雙位數的新高佳績，展望2026年也將持續締造成長的新猷。

竹科管理局昨天舉辦45周年園慶。竹科指出，2025年前十月的營業額達1.38兆元，較去年同期成長10.3%。胡世民表示，今年全年營業額可望成長二位數，將創歷史新高。並且樂觀看待2026年穩定成長，再改寫歷史新高紀錄。

胡世民指出，今年竹科已引進37家新創企業，是近年來的新高家數，將挹注未來成長動能，加上園區廠商持續新建廠房，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地，第一期標準廠房方進駐率已逾七成，並啟動第二及三期標準廠興建工程，規劃於2029年完工。

另外，竹科重點發展的生醫產業，生醫園區可望在政府支持下，明年將啟動生醫第四期標廠房興建作業。

科學園區同業公理事李金恭指出，面對全球科技環境變動加劇、供應鏈重組、永續減碳、資安挑戰與地緣政治不確定性，產業當面臨的壓力大，園區公會已啟動2026年白皮書製作，將呈現企業當前的實際需求，進而與政府推動更友善、前瞻、具韌性的產業環境，協助廠商迎接挑戰。

國科會副主委蘇振綱稱許竹科管理局團隊是能提出解決方案的優秀團隊，他說，管理局協助廠商不斷與時俱進，在AI、半導體產業發展帶動下，交出非常好的成績單。政府推動AI新十大建設，包含矽光子、量子、主權AI及智慧機器人的發展，都需要園區夥伴一起加入，為台灣能造更堅韌的未來，讓台灣產業生態系愈來愈堅韌。

竹科 半導體 AI

延伸閱讀

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

竹科標準廠房鷹架倒塌意外 3施工工人墜落受傷急送醫

相關新聞

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...

iPhone賣翻…大摩按讚台積電、鴻海等台鏈 同步看好iPad需求韌性

摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提...

竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

新竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生...

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

新竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。

台勝科大股東申讓2,500張

半導體矽晶圓廠台勝科昨（15）日申報，最大股東日廠SUMCO將進行鉅額逐筆交易，預計轉讓台勝科股票2,500張。

中華電奪數位基建創新獎

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。