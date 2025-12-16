竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

新竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生醫產業，除今年營業額可望交出年增雙位數的新高佳績，展望2026年也將持續締造成長的新猷。

竹科管理局昨天舉辦45周年園慶。竹科指出，2025年前十月的營業額達1.38兆元，較去年同期成長10.3%。胡世民表示，今年全年營業額可望成長二位數，將創歷史新高。並且樂觀看待2026年穩定成長，再改寫歷史新高紀錄。

胡世民指出，今年竹科已引進37家新創企業，是近年來的新高家數，將挹注未來成長動能，加上園區廠商持續新建廠房，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地，第一期標準廠房方進駐率已逾七成，並啟動第二及三期標準廠興建工程，規劃於2029年完工。

另外，竹科重點發展的生醫產業，生醫園區可望在政府支持下，明年將啟動生醫第四期標廠房興建作業。

科學園區同業公理事李金恭指出，面對全球科技環境變動加劇、供應鏈重組、永續減碳、資安挑戰與地緣政治不確定性，產業當面臨的壓力大，園區公會已啟動2026年白皮書製作，將呈現企業當前的實際需求，進而與政府推動更友善、前瞻、具韌性的產業環境，協助廠商迎接挑戰。

國科會副主委蘇振綱稱許竹科管理局團隊是能提出解決方案的優秀團隊，他說，管理局協助廠商不斷與時俱進，在AI、半導體產業發展帶動下，交出非常好的成績單。政府推動AI新十大建設，包含矽光子、量子、主權AI及智慧機器人的發展，都需要園區夥伴一起加入，為台灣能造更堅韌的未來，讓台灣產業生態系愈來愈堅韌。