快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。

園區六大產業除積體電路產業外，其他包括電腦及周邊、通訊、光電、精密機械和生物技術等也蓬勃發展。

竹科園區是台灣重要的創新創業樞紐，今年度園慶活動特別安排新創展覽活動，邀請2025年參與亞洲頂尖創新盛會新加坡科技創新週（SWITCH）的八家竹科潛力新創團隊於現場展示，八家新創團隊分別是久浪智醫、安德斯醫學、天賦人工智慧、聖得醫學、光濟科技、科穎達、摩絡人工智慧及星相科技，領域聚焦包括AI、生醫、超穎透鏡、次世代通訊等前瞻產品技術及應用。

科技 竹科 人工智慧

延伸閱讀

九豪：氮化鋁基板切入AI光通訊 明年整體業績看增

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

推動全球半導體量測標準化 工研院攜手英國國家物理實驗室

相關新聞

甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單

市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...

iPhone賣翻…大摩按讚台積電、鴻海等台鏈 同步看好iPad需求韌性

摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，維持本季iPhone生產量預估，並首度提...

竹科營收挑戰連二年創高 2025年前十月業績勁揚一成 站上1.3兆元

新竹科學園區管理局局長胡世民昨（15）日表示，竹科在半導體產業蓬勃成長的引領下，持續推動以軟扶硬的X基地、並且重點發展生...

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

新竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。

台勝科大股東申讓2,500張

半導體矽晶圓廠台勝科昨（15）日申報，最大股東日廠SUMCO將進行鉅額逐筆交易，預計轉讓台勝科股票2,500張。

中華電奪數位基建創新獎

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國專業電信媒體Telecoms.co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。