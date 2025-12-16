聽新聞
0:00 / 0:00
新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術
新竹科學園區1980年成立，至今45年，不僅成為全球知名半導體產業重鎮，更成為全球有意發展科學園區國家效法取經的對象。
園區六大產業除積體電路產業外，其他包括電腦及周邊、通訊、光電、精密機械和生物技術等也蓬勃發展。
竹科園區是台灣重要的創新創業樞紐，今年度園慶活動特別安排新創展覽活動，邀請2025年參與亞洲頂尖創新盛會新加坡科技創新週（SWITCH）的八家竹科潛力新創團隊於現場展示，八家新創團隊分別是久浪智醫、安德斯醫學、天賦人工智慧、聖得醫學、光濟科技、科穎達、摩絡人工智慧及星相科技，領域聚焦包括AI、生醫、超穎透鏡、次世代通訊等前瞻產品技術及應用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言