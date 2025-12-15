可成3.15億元投資晶圓研磨材料商Fujimi 強化半導體上游佈局

可成（2474）揮軍半導體設備零件業務，15日宣布投資3.15億元，買下75.59萬股Fujimi Incorporated（富士美工業）股票，持股比例1.02%，透過參與投資，取得半導體晶圓先進製程關鍵化學材料參與機會。

Fujimi是做晶圓、玻璃、精密零件研磨所需CMP（化學機械研磨）與超精密拋光材料，屬於半導體製程前段關鍵材料，符合可成轉型半導體產業前段製程方向。

Fujimi受惠於AI半導體市場熱絡，2025年會計年度（至3月31日）營收為625億日圓，年增21.5%，稅後純益94.28億日圓，年增45.1%。公司預估2026～2027年晶圓需求將逐年攀升，2026年會計年度預估營收653億日圓。

可成董事長洪水樹日前法說會才宣布，半導體列為轉型三大支柱之一，醫療、半導體、航太是可成多元轉型方向，策略上採「雙軸並進」：內部研發 + 外部股權投資。

法人十分關心半導體佈局內容，不過可成目前仍相當保密，營收貢獻還不高，僅強調會定位於「前端設備機構件」， 而不是後段封測設備，因此技術門檻較高，產品壽命長，一旦切入就穩定長期供貨，不易被取代，與Fujimi的材料業務特性類似。

可成目前提供客戶金屬跟非金屬材料機構件，已經取得認證，今年開始量產出貨，在台灣及中國大陸宿遷生產。非消費性電子（醫療+半導體+航太+其他）營收佔比今年預估接近 20%，2026年目標可以拉高至30%。