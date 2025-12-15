呼聲高！宏碁陳俊聖接任台北市電腦公會新一屆理事長

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
台北市電腦公會15日舉行第18屆第1次會員代表大會，並改選理事，宏碁（2353）董事長陳俊聖以131票最高票當選，隨著友達（2409）董事長彭双浪即將卸任公會理事長，外界預料，陳俊聖將接任新一屆理事長。

台北市電腦公會15日選出新任的理事會27位理事及監事會9位監事代表。其中，陳俊聖以131票最高票當選，其次依序為現任理事長彭双浪、榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢、凌群（2453）總經理劉瑞隆、工研院鄭仁傑，為前五高票當選理事。

電腦公會將於17日舉行第18屆第一次理監事會，選出新一任理事長，業界預料，陳俊聖將獲選新一任電腦公會理事長。

宏碁體系與北市電腦公會淵源深厚，在陳俊聖之前，宏碁集團創辦人施振榮、前董事長王振堂皆擔任過北市電腦公會理事長。而童子賢也曾在宏碁任職過，彭双浪在1990年則在明基電腦任職，明基電腦之後從宏碁集團獨立。

此外，彭双浪對過去六年的理監事及工會同仁表達由衷感謝。他首先感謝歷任理監事奠定堅實的50年基礎，讓公會得以茁壯，並讚揚本屆理監事無私奉獻，猶如一家人。

其次，他特別感謝公會同仁「任勞任怨」，挑戰不可能任務，日以繼夜投入會務與展會，讓Computex等活動圓滿成功。最後，他感謝政府數發部、環境部等各部會對台北市電腦公會所有展會與政策討論給予的支持與關心。

