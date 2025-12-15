示警公務社群帳戶資安風險 資安署給2建議

數發部資安署11月資安月報顯示，有機關承辦人Facebook個人帳號使用弱密碼遭入侵，影響與個人帳號綁定的機關粉絲專頁管理權限，致原管理者均被移除。資安署建議，應啟用多因子驗證並開啟安全設定，以及定期檢查已授權或連動的應用程式。

資安署今天發布11月資安月報，有機關基於業務宣傳需求設置Facebook粉絲專頁，由業務承辦人與維運廠商負責日常管理，但承辦人個人帳號使用弱密碼遭不明人士入侵，影響與個人帳號綁定的機關粉絲專頁管理權限，致承辦人、維運廠商皆被移除管理權限。

資安月報指出，經報請內政部警政署刑事警察局聯繫Meta公司，協助恢復原管理者權限後，立即要求承辦人員與維運廠商變更密碼，再次清查帳號及確認Facebook相關安全要求設定。

資安署表示，公務粉絲專頁不宜使用個人帳號進行管理，因個人帳號可能連動第三方應用程式、跨裝置登入，密碼可能跨平台重複使用、未啟用多因子驗證，或因個人習慣導致安全設定不一致，均提高帳號遭入侵或存取權杖（Access Token）遭濫用的風險，建議強化帳號安全管理、控管連動應用程式及定期檢視。

資安署提醒，啟用多因子驗證之外，也需啟用「登入提醒」，定期檢查「安全性與登入」中登入地點、已登入裝置與授權瀏覽器。同時，啟用「受信任裝置管理」，降低帳號被未授權登入的風險，並使用高強度且不重複的密碼，建立定期更換機制。

至於控管連動應用程式部分，資安署指出，要定期檢查Facebook應用程式與網站中已授權的第三方應用程式，另外，應移除不明或不再使用的應用程式，並監控與粉絲專頁相關的外部工具授權情形。