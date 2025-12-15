華碩、宏碁NB喊漲 胡書賓曝將持續至2026上半、陳俊聖回應了
PC電腦逢記憶體漲價及供給吃緊挑戰，華碩（2357）共同執行長胡書賓指出，目前預估電腦相關產品在2026年上半漲價趨勢無法避免，宏碁（2353）董事長陳俊聖坦言，2026年首季接單都已完成，現在開始進入第2季度接單，其中消費機種較為彈性，但商用機就較為困擾，因為走招標模式。
雙A高階主管15日出席台北市電腦公會年度會員大會，並順利完成新一屆理監事改選，陳俊聖以第一高票131票當選理事，市場呼聲將是友達（2409）董事長彭双浪卸任後的接棒人選。新一屆理監事會議將於17日舉行，會中將推派下屆台北市電腦公會理事長。
胡書賓是本屆監事，並當選新一屆理事，他會後指出，顯示卡及PC等產品線因記憶體上漲必須適度反應價格，這波漲價趨勢不會太短，至少會持續到2026年上半，華碩會靈活調整產品組合而不是單純漲價，換言之，會調整產品規格（SSD及DRAM容量）保持機動跟靈活性。
其次，也會跟對高中低階NB機種做調整，比方高階機種利潤較佳，而低階機種本來利潤率就較差，故會將新品重心挪往中高階機種，華碩也在此領域有較明顯領先地位，不過入門跟主流市場也不能忽略，以兼顧品牌需求。
市場盛傳戴爾本周會宣布調漲商用機售價10～30%，陳俊聖指出，反映價格調漲售價「已經在做」，也會改設計，比方將16GB記憶體改為8GB，硬碟大小也會調整，當新機種推出就會有新價格。
他坦言商用機確實較消費機困擾，消費機種變化彈性快，但商用機是走招標模式，報給客戶的產品規格、價格固定後，能否有變動都需看招標條件而定，且客戶可能是一年或兩年採購合約，當時報價是基於多少價格的記憶體，如今變化如此大，都讓品牌商面臨挑戰。
不過，陳俊聖解釋，記憶體第3～4季度之間上漲30～50%，但記憶體在NB的硬體成本中僅占8～10％，換言之，對硬體的成本上漲僅2～3個百分點，並不是記憶體漲20%，NB就得漲20%。
陳俊聖也補充，2026年首季的訂單已經差不多底定，PC反應成本漲價及推新設計機種（規格改變）是已正在發生的進行式，首季沒有什麼問題，現在將開始接第2季度訂單。
陳俊聖日前談記憶體飆漲，可觀察長鑫儲能的DDR記憶體產能開出後變化，不排除會有反轉時機，他15日也解釋，長鑫儲能產能可能優先供應中國大陸品牌，過去中國大陸業者跟台灣廠商一起爭取韓國記憶體供貨，他預期長鑫產能開出後可舒緩該部分搶單壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言