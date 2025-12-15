宏碁陳俊聖拜訪美光搶記憶體貨源 證實PC價格將上漲

記憶體價格飆漲，造成PC品牌廠商成本大增，宏碁（2353）董事長陳俊聖15日證實，整體PC產品價格多少會有反映，而明年第1季產品價格確定與今年第4季不同，但真正挑戰在於第2季報價，目前大家都在拚命提前拉貨，「這讓報價變得更困難」。為了搶到更多記憶體，他透露，自己才剛拜訪美光（Micron），希望拿到更多貨源。

針對記憶體缺貨影響，陳俊聖表示，現在看到的第一個影響是成本，而成本影響到售價，售價影響到終端需求，但現在還有一些沒看到的影響因素，宏碁集團能做的就是增強自身韌性，比如公司開始持續擴大工控事業，或是集團子公司在全球多地掛牌。

針對PC業界開始更改設計，應對記憶體缺貨漲價。陳俊聖指出，16G變8G，32G變16G這是會有的現象，目前這種情況已經發生，因為記憶體在今年下半年就開始漲價，而整體產品價格多少會有反映。

陳俊聖分析，記憶體今年第3季度到第4季度，大概有三到五成漲幅，但是記憶體占我們的BOM表，大概是8到10%，對總成本的影響約2%至3%，並未如外界想像的劇烈。

陳俊聖坦言，漲價幅度很難說，但目前主要難點是報價。他舉例，記憶體價格每天都在變，但貨物運到歐洲需要2個月，客戶實際拿到貨可能已經是3個月後，要預測到時候的價格「其實很難」。

另，商用產品的報價更為複雜，陳俊聖解釋，商用標案合約可能長達1、2年，然而記憶體價格卻持續波動，導致維持價格穩定變得非常困難。

此外，陳俊聖先前認為，隨著陸系記憶體廠開始加大供貨，記憶體整體缺貨漲價態勢有解。

陳俊聖認為，記憶體缺貨情況有機會紓解。他解釋，目前陸系廠商也在搶三大記憶體廠商貨源，隨著陸系記憶體廠商明年開始加大供貨，至少在中國大陸市場可以供應本地廠商部分貨源，對整體記憶體缺貨市況有一定幫助。

陳俊聖解釋，大陸的廠商他是優先供應大陸公司，只是說因為大陸公司跟我們一起搶美光、三星、海力士，但之後他們可以去拿到大陸自己的。