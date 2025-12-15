行競科技首創浸沒式冷卻800V 進軍AI資料中心電力市場

全球浸沒式冷卻電池技術與製造先驅行競科技（XING Mobility）今（11）日正式發表 BBx800，業界首創導入浸沒式冷卻技術的 800V 高壓直流備援電池模組（Battery Backup Unit，下稱 BBU）與電源機架（Power Rack），這項全新產品組合不僅回應AI資料中心高功率、高效率與高安全性的電力需求，更標誌行競科技從電動中重型載具和關鍵儲能系統領域，到正式布局 AI 資料中心電力版圖的全新里程碑。

行競科技亦與全球電源解決方案領導廠商康舒科技展開策略性合作，共同探索高壓直流（HVDC）電力配置的市場機會與未來方向，攜手推動更高效永續的資料中心電源解決方案。

行競科技以專利 IMMERSIO 浸沒式冷卻技術多年深耕高壓電能系統，從電動超跑、商用與重型車輛到儲能系統，一路累積堅實基礎並備受業界肯定。看準 AI 資料中心用電快速成長與備援電力升級的趨勢，行競在今年四月正式推出首款浸沒式冷卻備援電池系統 BBx48，浸沒式冷卻 48V 直流備援電池模組，開啟跨足 AI 資料中心電力市場的第一步。在此成功基礎上，行競科技進一步鎖定更高電壓與更高功率密度需求，讓行競科技在備援電力產品組合上完成從 48V 到 800V 的縱深擴展，也宣示公司正式將版圖延伸至 AI 資料中心電力市場。

行競科技創辦人暨執行長洪裕鈞（Royce YC Hong）表示：「行競科技長期深耕電動車輛、重工機具與儲能系統領域，成功滿足高電壓、高功率與極致安全等嚴苛要求。我們深知 AI 資料中心也正面臨相同挑戰，必須在高密度運算環境中同時兼顧效率與安全。對我們而言，這是熟悉的賽道，只是場域從地面延伸到了雲端。行競結合獨有的高電壓浸沒式冷卻技術與台灣完整的供應鏈優勢，並與康舒等電源領導夥伴合作，期望在能源與科技交會之處，持續為這座島嶼創造新的創新動能。」