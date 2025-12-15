快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

LINE Pay攜手Agoda拓支付版圖 免輸入卡號可支付全球超過600萬間旅宿

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行動支付龍頭 LINEPAY（7722）攜手數位旅遊平台Agoda，再拓旅宿支付版圖，成為全台首家提供Agoda支付服務的行動支付品牌。LINE Pay全台1,310萬用戶即日起可一鍵支付Agoda全球旅宿訂房款項，縮短付款流程並提升訂房體驗。

即日起，LINE Pay用戶於Agoda訂房時，只需先將交易貨幣切換成新台幣，選擇「立即付款」的選項，就可透過LINE Pay使用綁定的信用卡或簽帳金融卡進行付款，全程無須再輸入卡號即可輕鬆完成預定，未來還有機會參與LINE Pay行銷活動或獲得額外LINE POINTS回饋。

LINE Pay董事長丁雄注表示，國人出遊熱度持續攀高，為回應旅遊市場快速成長所帶來的支付需求，並提供用戶更便利的支付方式，加速LINE Pay於海內外旅遊場域布局，LINE Pay領先全台支付業者與Agoda展開合作，結合雙方在行動支付領域與國際旅遊服務的領先優勢，將LINE Pay的支付版圖擴及Agoda於全球超過200個國家的600多萬個房源。

Agoda台灣總經理柴季珊指出，透過導入LINE Pay支付服務，台灣旅客在Agoda訂房時，將擁有更多元且便利的支付選擇。展現Agoda對台灣市場的長期承諾，也體現Agoda與LINE Pay在使用者體驗上持續創新的堅持與重視，將有助於更多用戶透過簡單的方式，無縫連結Agoda的全球旅遊網絡。

Agoda訂房介面目前提供39種語言選擇，並支援超過50種幣別切換，方便使用者進行匯率換算與價格比較。結合LINE Pay在台擁有強大的用戶基礎和完整的支付生態圈，雙邊合作不僅是旅遊體驗的優化，更是台灣行動支付品牌在全球旅遊產業的重要拓展。

LINE Agoda LINE Pay

延伸閱讀

2026「跨年旅遊熱門排行」公開！台東搜尋量成長近2.5倍

台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%

想放鬆就來花蓮：海景、山景與溫泉民宿全攻略

網路廣告稱可投資批發「保證獲利」 刑事局：常見詐騙手法

相關新聞

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今...

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年...

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

記憶體漲價效應 陳俊聖：讓明年第2季報價更困難

記憶體價格持續上漲，手機與筆電等終端產品面臨漲價壓力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，明年第1季產品價格確定...

李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。