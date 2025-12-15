記憶體漲價效應 陳俊聖：讓明年第2季報價更困難

快訊

中央社／ 台北15日電
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁董事長陳俊聖。聯合報系資料照

記憶體價格持續上漲，手機與筆電等終端產品面臨漲價壓力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，明年第1季產品價格確定與今年第4季不同，但真正挑戰在於第2季報價，目前大家都在拚命提前拉貨，「這讓報價變得更困難」。

台北市電腦公會今天舉行第18屆第1次會員代表大會，並改選理事，陳俊聖以131票最高票當選，日後將再擇期選出新任理事長。

根據研究機構TrendForce最新調查，由於預期2026年第1季記憶體價格將再顯著上漲，全球終端產品面臨艱鉅成本考驗，迫使智慧手機、筆記型電腦產業必須上修產品價格、調降規格，銷量展望再度下修已難避免。

陳俊聖在會員代表大會場邊接受媒體採訪，談到記憶體漲價議題指出，現在的難題不只是漲價，而是怎麼報價的問題。記憶體價格每天都在變，但貨物運到歐洲需要2個月，客戶實際拿到貨可能已經是3個月後，要預測到時候的價格「其實很難」。

商用產品的報價更為複雜，陳俊聖解釋，商用標案合約可能長達1、2年，然而記憶體價格卻持續波動，導致維持價格穩定變得非常困難。

他進一步指出，雖然記憶體漲幅很大，今年第3季到第4季上漲約3成到5成，但記憶體在整機物料清單（BOM）中的占比約8%至10%，對總成本的影響約2%至3%，並未如外界想像的劇烈。

針對中國記憶體新產能是否能緩解市場狀況，陳俊聖直言「有機會」，但初期會優先滿足中國內需。他提醒，這能讓美光、三星、海力士等3大記憶體主要供應商釋放出更多產能，來供應中國以外的市場，希望明年看得到記憶體缺貨緩解。

面對市場上已知和未知的風險，陳俊聖強調，根本解決之道是增加公司韌性，在各種情況下都能應對，而非被動「見招拆招」。宏碁目前電腦營收約占5成，另外5成業務不一定與記憶體相關，同時也進入新領域工業電腦，都讓宏碁更有韌性。

