快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

影／竹科今舉辦45周年園慶 扶植新創萌芽鏈結世界

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹科45周年園區與會貴賓合影。記者李珣瑛／攝影
竹科45周年園區與會貴賓合影。記者李珣瑛／攝影

竹科學園區45周年園慶15日於園區同業公會舉行，園區同業公會理事長李金恭、監事長謝其嘉、副理事長蔡國洲、國科會副主委蘇振綱等均到場祝賀。並邀請「竹科實中混聲合唱團」以及「Dolce Studio朵玥樂團」帶來精彩表演，展現園區多元樣貌，共同祝賀新竹科學園區45周年生日快樂。

國科會副主委蘇振綱致詞時表示，新竹科學園區是台灣發展高科技產業的標竿與創新樞紐，身為竹科人是一份榮耀，今年三大科學園區創下營業額雙位數成長的佳績，感謝管理局團隊的努力，期勉未來仍要持續作為廠商的後盾；政府刻正推動AI新十大建設，包含矽光子、量子、AI以及智慧機器人的發展，都非常需要園區廠商共同投入與努力，未來會與園區事業夥伴攜手，持續投資台灣，讓產業生態系更加堅韌。

竹科管理局局長胡世民指出，45年對園區來說不只是數字，是無數人的努力夢想與心血，科管局會繼續與廠商並肩而行，作為廠商最堅強的後盾，也要讓更多的夢想由竹科萌芽、成長，走向全世界，胡局長也特別邀請竹科管理局的一級主管上台，帶領共同打拚的同仁齊賀竹科生日快樂。

竹科45周年園慶特別安排新創展覽活動，由2025年參與新加坡科技創新週（SWITCH）的8家竹科潛力新創團隊展示，交流活動十分熱絡；現場也頒發本年度「優良廠商創新產品獎」、「研發成效獎」、「事業廢棄物減量及循環經濟成效績優企業獎」得獎廠商。

114年度新竹科學園區優良廠商創新產品獎頒獎 。竹科管理局／提供
114年度新竹科學園區優良廠商創新產品獎頒獎 。竹科管理局／提供

竹科 生日

延伸閱讀

苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

竹科標準廠房鷹架倒塌意外 3施工工人墜落受傷急送醫

2025 台北冬季最萌亮點！南港中國信託金融園區打造「咖波冰原」免費滑冰場

在美打造台灣科技園區行得通？童子賢：別讓台積、鴻海單打獨鬥

相關新聞

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今...

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年...

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

記憶體漲價效應 陳俊聖：讓明年第2季報價更困難

記憶體價格持續上漲，手機與筆電等終端產品面臨漲價壓力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，明年第1季產品價格確定...

李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。