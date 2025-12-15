全家攜鴻海組循環再生大聯盟 年6,000噸咖啡渣要變黃金

全家（5903）15日宣布攜手鴻旭科技、鴻海（2317）科技集團、味全（1201）、光隆實業（8916）、歐萊德等十家跨產業企業，組成「咖啡渣循環再生大聯盟」。此次由全家門市作為回收起點，串聯後端乾燥、再製等環節，打造完整綠色循環鏈，將大量咖啡渣由廢棄物轉化為可再利用資源。全家表示，年底前將率先導入百家門市，明年上半年進一步擴大至2,200店，未來每年有望節省逾億元的咖啡渣處理成本，推動零售通路循環經濟再升級。

全家總經理薛東都表示，全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中超過1/4來自便利商店。而全家年銷2億杯咖啡、年產6,000噸咖啡渣、店舖廢棄物處理成本高達上億元，對環境保護與營運成本都是重大課題。

此次全家能打造創新商模，創造出全台首個咖啡渣循環再生大聯盟，主要在於取得環境部特許，讓咖啡渣不再被列為「廢棄物」，同時與海科技集團等品牌跨界結盟，逐一破解過往「源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難」等三大痛點。

首先，與鴻旭科技、歷經一年半研發打造符合需求的IoT智能咖啡渣乾燥機，其次，全家運用既有「逆物流回收模式」收取各店咖啡渣，最後，由鴻海總部虎躍廠的店舖率先啟動實驗，成功建立咖啡渣乾燥與回收的可行模式，並再製為環保永續的活性碳濾網及濾芯，後續將回用至集團廠區，未來更可擴大應用至不同產業，突破循環經濟中「後端媒合難」的瓶頸。

同時，回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業（4433）、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用。

全家每年可供應至少3,000噸咖啡渣之外，更主動邀請味全、UCC 等夥伴加入，擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源。