電腦公會理事長彭双浪：產官攜手讓產業更具國際競爭力

台北市電腦公會15日召開第18屆第一次會員代表大會，圓滿選出新任的理事會27位理事及監事會9位監事代表。彭双浪理事長致詞時，除感謝六年來所有會員、理監事夥伴、政府長官與公會同仁的支持與信任，讓公會在全球局勢劇烈動盪的年代，依然同心走過、屢創佳績，更點出AI、淨零、通訊與機器人，將是下一個十年的關鍵軸心，期許公會繼續扮演「政府最信賴的產業夥伴」與「台灣ICT產業的重要推手」。

他表示，過去六年公會緊扣國家「數位台灣」「智慧國家」政策脈動，與政府協力推動數位轉型、人才培育、新創扶植、AI治理與城市永續，在產官學之間扮演了極為關鍵的橋樑角色。更感謝政府各部會長期的支持：從優化創新創業環境、鬆綁境外人才來台、推動資訊採購制度改革，到協助百工百業導入智慧應用，每一步都讓台灣產業更具國際競爭力。

台北市電腦公會從1974年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，近年關注智慧台灣建設、投身台灣國際形象及城市科技外交推動，關懷網路安全及人工智慧倫理、致力縮小城鄉數位落差、探索可行清潔能源政策，在追求台灣資訊產業永續競爭力的同時，也致力協助台灣成為優質科技人文社會。公會會朝著國際化、專業化、永續化不斷精進，努力邁向「台灣ICT產業動力」、「世界級產業公會」的立會願景。

在會員大會中，數位發展部林宜敬部長及環境部彭啟明部長也都撥冗出席，並同時感謝彭理事長於任內帶領產業走過巨變，不但讓公會更穩健，也與政府攜手面對巨浪、把握機會，讓台灣 ICT 站上更高的國際舞台。

數發部林部長指出，TCA積極推動5G、AIOT、生成式AI、智慧交通、資安與節能減碳等關鍵領域，建立合作平台為產業發聲，改善採購制度並協助補足人才缺口，也透過國際活動讓世界開展到台灣的技術實力，成為產業穩健而且值得信賴的力量，期待未來大家一同努力，讓台灣在全球科技舞台上更加耀眼。

環境部彭部長細數過去與TCA的連結，從成立氣候聯盟到擔任環境部部長，感謝公會團隊給予許多協助。環境部正努力推動數位化治理，未來希望TCA會員支持，讓台灣環境更好。

彭理事長表示，這六年，是戰後以來全球政治、經濟、氣候與科技四大議題同時震盪，最劇烈的時期。

•新冠疫情：中斷人流與貿易鏈，迫使全球經濟重新洗牌； •地緣政治：產業鏈重組、科技戰與供應鏈安全成為核心議題； •AI浪潮：生成式AI崛起，讓「無AI、不足以談未來」成為產業共識； •氣候變遷：極端氣候提醒我們，綠電與能源轉型勢在必行。