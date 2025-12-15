快訊

聯電四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙A殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙A殊榮。（路透）
聯電今(15日)宣布於2025年度CDP評比中，在「氣候變遷」與「水安全」兩大領域再度獲得最高「A」評級，成為全球半導體業唯一連續四年獲得雙A領導級殊榮的企業，在溫室氣體減量及水資源管理的績效表現持續獲得國際肯定。

聯電長期關注氣候變遷議題，積極推動再生能源導入及溫室氣體減量目標。2024年集團再生能源使用比例達17.1%，同時聯電範疇一及範疇二的溫室氣體絕對減量實績較基準年(2020年)減少31%，並於2025年通過國際科學基礎減碳目標倡議(SBTi)1.5°C淨零目標審查，展現積極減碳的決心。

在水資源管理方面，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率，並結合高效能用水管理，三者合一有效降低水資源消耗。2024年整體用水節約成效已達102.3萬公噸，有效提升用水效率與促進永續發展的目標。

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今...

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年...

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

記憶體漲價效應 陳俊聖：讓明年第2季報價更困難

記憶體價格持續上漲，手機與筆電等終端產品面臨漲價壓力。電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖今天表示，明年第1季產品價格確定...

李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

