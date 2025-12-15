鈺創科RPC inside G120次系統 榮獲2025科學園區創新產品獎

轉型為次系統整合廠的鈺創 (5351) ，憑藉其領先業界的「RPC inside G120 次系統」，榮獲2025年科學園區優良廠商創新產品獎，展現其在AI視覺與半導體整合領域的卓越創新與技術實力。

鈺創「RPC® inside G120 次系統」專為AI世代的機器人視覺應用而設計，整合雙RGB彩色影像感測器、自家RPC DRAM®記憶體與eSP906U影像處理晶片，採異質整合架構，有效優化SoC整體性能與成本，成為全球體積最小的影像類機器學習與人工智慧次系統之一。

本次獲獎系統更是透過鈺創科技最新發表的「MemorAiLink高效AI記憶體平台」所開展。

鈺創表示，MemorAiLink聚焦於記憶體與邏輯設計整合，提供整合記憶體與記憶體控制器支援邏輯晶片的一站式開發服務，賦予Edge AI應用新的創新動能。此平台能有效發揮記憶體頻寬效能、降低次系統整體運算功耗，並優化異質整合封裝技術，成為ASIC與類神經網路系統開發的重要合作夥伴。

其中，RPC DRAM可支援全球首創的微型封裝FI-WLCSP技術，尺寸僅1.96mm × 4.63mm，提供x16 DDR3頻寬並降低功耗，且通過國際車規AEC-Q100 Level 2驗證，展現高度可靠性與工業應用潛力。該封裝支援50引腳設計，僅需22個開關信號，大幅簡化系統設計。

在系統效能方面，G120次系統支援2D/3D感測器數據同步，可同時輸出高畫質2D影像與精準3D深度影像，具備Motion JPEG引擎、深度影像處理與多機同步能力，支援每秒60張 (60fps) 影像輸出，並涵蓋120°水平與75°垂直視角，滿足高精度深度感測需求。

該產品在AI視覺、機器人與Edge AI裝置等應用場域展現高度市場潛力。鈺創科技亦已完成美、日、韓、中等主要市場的專利佈局，技術成熟且具智財保護，為公司在AI影像與記憶體整合領域的持續耕耘奠定堅實基礎。

挾此創新產品獲獎榮譽，鈺創科技集團將於2026年進軍全球最具影響力的科技盛會 ‒ 美國消費性電子展 CES，以「MemorAiLink® show up」為主軸參展，展示包含多項AI邊緣創新解決方案，展現集團在創新產品開發上的不懈努力，更推進了未來智慧生活的願景。