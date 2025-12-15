中華電台日合作全光網路 創新技術獲國際獎項

快訊

中央社／ 台北15日電

中華電信日本電信電話株式會社（NTT）推動全球首創的IOWN全光網路，獲得英國電信媒體主辦的全球電信大獎，中華電信為台灣唯一獲獎的電信業者，展現台日攜手引領次世代通訊網路的創新實力。

中華電信今天宣布，與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，日前於英國電信媒體Telecoms.com主辦的全球電信大獎（2025 Glotel Awards）中，一舉獲「數位基礎建設創新（Digital Infrastructure Innovation）」大獎。

全球電信大獎是國際電信與科技領域具指標性的獎項之一，每年表彰全球電信產業在創新與數位轉型領域的成就。

評審指出，今年「數位基礎建設創新」獎項競爭激烈，台日合作的IOWN全光網路在技術突破、架構創新、跨國協作與商業場景驗證等面向展現指標性成果，引領全球網路技術發展，開創未來數位基礎建設的新標竿。

中華電信表示，因應全球通訊對高速、低延遲與高能效的需求，與NTT從測試驗證逐步推進至跨國落地應用，2024年，正式啟用全球首創IOWN全光網路，成功以100 Gbps光傳輸頻寬串聯台灣與日本，跨越約3000公里的地理疆界，實現僅17毫秒（ms）跨國連線速度，突破傳統跨國連線在頻寬與延遲上的限制，並以量化成果展現全光架構的革命性。

中華電表示，雙方積極推動IOWN全光網路的跨國應用示範，今年於大阪世博，以IOWN全光網路技術呈現「超歌舞伎及台灣民俗『官將首』」跨國同步共演，台北與大阪舞台透過即時連線，實現兩地觀眾無縫互動的沉浸式體驗。

中華電信進一步於11月的NTT R&D FORUM 2025與台日夥伴展示跨國分散式AI資料中心，結合全光網路與分離式運算技術，串連台灣與日本資料中心，並以日本作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，支援AI訓練與推理，驗證跨國分散式AI資料中心在高速運算場景的可行性。

中華電信董事長簡志誠強調，獲Glotel Awards「數位基礎建設創新」大獎，是國際對台日合作創新成果的高度肯定，也是雙方推動次世代網路技術的重要里程碑，未來，中華電信與NTT將持續投入IOWN GlobalForum，推動開放標準及國際生態系發展，並深化國際合作，促進IOWN全光網路技術在全球更廣泛落地。

