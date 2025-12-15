MIH開放電動車聯盟 全球電動車市場快速轉向800V充電技術

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

MIH開放電動車聯盟《MIH期刊》第三期正式上線。MIH表示，全球電動車市場正快速邁向高度整合的能源協作時代。從固態電池、鈉離子技術到800 V高壓快充，各類創新正推動電池朝更高安全性、更快補能與更長壽命演進，而電芯材料、模組熱管理與結構設計也逐漸走向跨領域整合，形成新的系統工程挑戰。

MIH是由鴻海（2317）科技集團發起，致力於打造開放、標準化、模組化的電動車生態系。全球會員橫跨2,800多家企業，涵蓋從核心零組件、軟體、電池、雲端、通訊到整車製造與驗證。MIH透過技術共享、跨域協作與開放標準推動產業升級，打造更高效、安全且永續的電動車未來。

MIH指出，歐盟《電池規章》，新法案要求電池具備碳足跡揭露、再生材料比例與數位電池護照等資訊，資料的可追溯、可驗證能力將成為供應鏈的「新語法」。同時，快充、換電與V2X的普及，使電池壽命不再只是產品規格，而是攸關營運成本、保固支出與二次生命價值的核心指標，促使BMS正式邁向以壽命治理為中心的BHM。

市場洞察專欄中，提出車輛成為能源系統新節點的觀念！電動車已逐步融入能源生態，從家庭端的V2H、企業端的V2B，到透過聚合商參與電網的V2G，能源流動正從單向輸出轉為可調度的雙向互動，使車輛、建築與電網形成新的能源網路。

科技焦點，本期以系統工程建立下一代電池安全角度切入，分析Pack級BMS、熱擴散管理、電芯結構與演算法協作，說明如何因應高功率充電與能量密度提升帶來的安全挑戰，並指出未來安全必須從材料、結構到軟體全鏈整合。

最後，以台灣廠商角色切入，分析台灣具備躍升亞太電池合規樞紐的條件，以及在BMS、測試驗證、材料及碳資料管理具國際級優勢，可輸出驗證能力、新法規因應方案與資料治理架構，形成下一波產業出口的新契機。

《MIH期刊》第三期源自產業現場與會員回饋，本期專訪輝能科技以及格斯科技，分享固態電池產業最新趨勢，帶給讀者第一手的會員觀點。電池不再只是被消耗的部件，而是會產生價值的能源資產。第三期希望協助產業與技術社群掌握未來十年最關鍵的軸線──如何以資料、壽命治理與能源協作，重塑下一代電動車技術競爭力。

MIH目前已集結全球超過2,800家會員，從半導體、電池、電機、雲端、通訊到整車製造，形成獨具跨域整合力的開放生態系。未來會持續發行期刊，系統化整理跨領域資訊，建立更具產業前瞻的資料庫。

