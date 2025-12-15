李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新竹科學園區45年來所累積的成就，成為全體國人的共同驕傲外，也在他即將於明年卸任前夕，向與會的國科會和竹科管理局等決策官員拋出人才培育、產業創新與趣味性、整體競爭力、生活與工作環境，以及國際布局與風險管理等五大關鍵議題，希望全面解決企業面臨上述五大議題面對的挑戰， 推動一個更友善、更前瞻、也更具韌性的產業發展環境，協助新竹科學園區迎向未來十年、20年的國際競爭與挑戰。

李金恭表示，放眼當前全球科技環境，產業正面臨前所未有的挑戰。供應鏈加速重組、永續減碳成為必然趨勢，資安威脅持續升高，加上地緣政治的不確定性，使得產業所承受的壓力，比以往任何時候都更加嚴峻。

正因如此，今年公會也正式啟動「2026年臺灣科學園區產業發展策略」白皮書的製作工作。白皮書內容涵蓋人才培育、產業創新與趣味性、整體競爭力、生活與工作環境，以及國際布局與風險管理等五大關鍵議題。

李金恭說，透過這份白皮書，期盼能更全面地呈現企業第一線的實際需求，凝聚產業內部的共識，並作為與政府五個主管部會溝通的重要基礎，共同推動一個更友善、更前瞻、也更具韌性的產業發展環境，協助新竹科學園區迎向未來十年、20年的國際競爭與挑戰。

李金恭預定在台灣科學園區科學工業同業公會明年5月將改選理監事，卸任理事長，現任副理事長也有「眼鏡大王」之稱的金可集團董事長蔡國洲已表態參選，積極尋求公會理監事的支持，目前並無其他競選者出現，若無意外，業界預料蔡國洲應可順利當選，接棒成為第15屆理事長，也是繼沈國榮之後，第2位中科業者參選理事長之人。

蔡國洲今日也趁竹科45周年慶，特地到場祝賀。他受訪時表示，近年來台灣整體景氣表現，主要仍是由科學園區內的半導體及其周邊產業所帶動，且已取得相當不錯的成績。由半導體產業延伸出的各項應用，未來仍有相當大的成長空間，對園區產值表現保持審慎樂觀。

他對於現今隱形眼鏡市況，他做了明確說明。他說，台灣隱形市場相對成熟、趨於飽和，但海外市場仍具高度成長空間，特別是在中國大陸與東南亞地區，不論是生產基地或消費需求，都還有相當大的發展潛力。整體來看，這些區域的市場前景相對樂觀。

他指出，隨著IT產業快速發展，民眾長時間使用螢幕的情況日益普遍，對眼球的負擔明顯增加，也帶動視力矯正相關產品的需求持續擴大，市場空間相當可觀。