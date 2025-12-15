竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
竹科管理局局長胡世民。記者簡永祥／攝影

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今年整體營業額預估將呈現雙位數成長，今年產值有望刷新歷史新高，明年亦可望再創佳績。

胡世民表示，依據前十前統計，竹科產值成長幅度維持雙位數表現。由於11、12月仍有部分公司可能出現退貨或折讓，最終數字將於本月底統計完成；不過以現階段數據來看，今年營業額已可確定「創新高」，明年在產業動能延續下，營收與員工數皆可望穩定成長。

在新創動能方面，竹科今年共引進37家新創公司，成為推動園區持續成長的重要動力之一。同時，區內既有廠商仍持續擴建產能，顯示整體投資動能未見降溫。

談及未來產業發展方向，胡世民表示，園區仍將以積體電路製造為核心，並結合周邊的IC設計、IP產業及人工智慧應用，作為主要發展重點。此外，園區內多項產業轉型成效顯著，包括通訊產業展望樂觀，生技產業更展現高速成長態勢，多元產業並進將是未來營收成長的關鍵。

胡世民強調，新竹科學園區兩個基地的第一期標準廠房已於今年5月完工，目前出租率已超過六成；第三期更新工程預計於明年5月完工，51個單位已全數完成預定核配。此外，第四期工程已進入規劃階段，預計後年動工，以因應企業持續進駐需求。

針對近來企業面臨美國設廠壓力，胡世民表示，赴海外設廠屬於「整體戰略布局」，行政院已指示將以台灣模式推動國際布局。管理局將依照中央政策方向，全力配合行政院指示，在制度、協調與行政支援上提供必要協助，協助企業穩健拓展國際布局。

竹科 布局 人工智慧

