快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

記憶體導致PC漲價 華碩胡書賓：品牌商還是要適度反映

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩共同執行長胡書賓。記者吳凱中／攝影
華碩共同執行長胡書賓。記者吳凱中／攝影

記憶體價格飆漲，在成本大增下，PC業界共識2026年漲價勢在必行，對此，華碩（2357）共同執行長胡書賓15日指出，品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的，至於何時是明顯漲價時間點？他說，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的時機。

針對PC漲價一事，胡書賓表示，每一家節奏都不太一樣，還是要看通路客人跟消費者狀況，而每家進貨成本也不太一樣，所以每家品牌發動（漲價）時機不太一樣。「但品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的，只是每一家廠商節奏不太一樣。」

至於華碩明顯漲價時間點？胡書賓回應，「這還要看市場狀況，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的時機，基本上我們還是要綜合整個通路客人跟消費者需求狀況考量，非常機動調整產品組合跟售價」。

針對產品組合調整，胡書賓指出，從入門、中階到高階產品線有不同組合，而每個項目裡可以有不同CPU、記憶體還有其他一些規格，都可以有比較機動排列組合。

胡書賓表示，「在比較高階、特別是電競市場，我們華碩本來就具有領導地位，所以這是現在我們比較有條件去因應的，但也不會因此去忽略入門跟主流產品市場」。

至於記憶體漲價何時結束，胡書賓指出，（漲價趨勢）至少到明年上半年應該是跑不掉。

漲價 華碩 市場

延伸閱讀

費半崩跌嚇壞台股！外資挺華邦電守70元、南亞科翻紅 記憶體抗跌

記憶體報價大漲、華邦電、南亞科起飛...但有廠商重傷！專家點4族群恐受害

記憶體飆漲掀筆電加價潮！網憂「漲到買不下手」：恐拖累銷量

力積電記憶體滿載接單旺！他指「年底會懂」網不買單

相關新聞

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今...

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年...

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

李鎮宇：GPU跟TPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。