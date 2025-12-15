記憶體導致PC漲價 華碩胡書賓：品牌商還是要適度反映

記憶體價格飆漲，在成本大增下，PC業界共識2026年漲價勢在必行，對此，華碩（2357）共同執行長胡書賓15日指出，品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的，至於何時是明顯漲價時間點？他說，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的時機。

針對PC漲價一事，胡書賓表示，每一家節奏都不太一樣，還是要看通路客人跟消費者狀況，而每家進貨成本也不太一樣，所以每家品牌發動（漲價）時機不太一樣。「但品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的，只是每一家廠商節奏不太一樣。」

至於華碩明顯漲價時間點？胡書賓回應，「這還要看市場狀況，華碩會依據市場動態變化，來決定一個最適合的時機，基本上我們還是要綜合整個通路客人跟消費者需求狀況考量，非常機動調整產品組合跟售價」。

針對產品組合調整，胡書賓指出，從入門、中階到高階產品線有不同組合，而每個項目裡可以有不同CPU、記憶體還有其他一些規格，都可以有比較機動排列組合。

胡書賓表示，「在比較高階、特別是電競市場，我們華碩本來就具有領導地位，所以這是現在我們比較有條件去因應的，但也不會因此去忽略入門跟主流產品市場」。

至於記憶體漲價何時結束，胡書賓指出，（漲價趨勢）至少到明年上半年應該是跑不掉。