快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

聽新聞
0:00 / 0:00

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

中央社／ 新竹15日電
新竹科學園區管理局局長胡世民。聯合報系資料照片／記者簡永祥攝影
新竹科學園區管理局局長胡世民。聯合報系資料照片／記者簡永祥攝影

竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年應可持續穩定成長，再創歷史新高。

竹科管理局統計，今年前10月營業額新台幣1.38兆元，較去年同期成長10.31%。胡世民表示，今年竹科總營業額可望成長2位數，將創下歷史新高。

展望未來，胡世民指出，今年竹科引進37家新創企業，將是未來竹科進步的動能之一；此外，園區現有廠商持續建廠，樂觀預期2026年竹科營業額可望穩定成長，將續創歷史新高。

胡世民說，竹科仍以積體電路製造為核心，包含周邊的設計、矽智財（IP），以及人工智慧（AI）是主要的重點。今年有很多產業轉型相當不錯，資通訊表現樂觀，生技業也快速成長。

胡世民表示，竹科今年5月有2棟第1期標準廠房重建完工，目前出租率超過6成；另外更新的第3期廠房工程預計2026年5月完工，51個單位已經預訂核配出去，正規劃第4期工程，預計2027年動工。

竹科 歷史

延伸閱讀

竹科標準廠房鷹架倒塌意外 3施工工人墜落受傷急送醫

新竹縣市明年成立數發處掀徵才戰 民代憂：公部門難拼竹科薪資

竹科人口成長交通塞爆！新竹縣長：經國大橋本月發包增車道分流

影／M2疑想尬Taycan！竹科綠燈猛衝秒甩尾 起步直接撞牆

相關新聞

竹科45周年迎里程碑 今年營業額雙位數成長、產值均可再創新高

竹科管理局今舉行逢園區成立45周年，竹科管理局局長胡世民受訪時表示，受惠於半導體、人工智慧（AI）及多元產業同步成長，今...

竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年...

華邦電訂購ASML設備逾23億元 法人：AI記憶體需求推升後市動能

華邦電（2344）15日公告，公司訂購艾司摩爾科技機器設備事宜，時間落在今年的5月9日到12月15日，累積交易總金額為新...

李金恭卸任前拋五大議題 籲政府打造更具韌性的供應生態系

新竹科學園區管理局今日舉行50周年慶，新竹科學園區廠商同業公會理事長，同時也是京元電董事長李金恭今日在致詞前，除了稱讚新...

電腦公會50年助攻產業升級 林宜敬：台灣數位實力被世界看見

數位發展部長林宜敬15日出席台北市電腦公會理監事會員大會時表示，台北市電腦公會成立50年來，一直是台灣IC與數位產業最重...

李鎮宇：GPU跟TPU相爭 台積電是最大贏家

對於Google旗下的TPU對決GPU，台新新光金控首席經濟學家李鎭宇分析，由於GPU與ASIC的需求將同步成長， 因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。